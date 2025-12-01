Hijas de José Serrano denuncian persecución política en el caso Villavicencio

Las hijas de José Serrano denuncian presiones políticas y advierten falta de independencia judicial en el caso Villavicencio

José Serrano en su rol de presidente de la Asamblea Nacional, el 18 de enero de 2018

Las hijas del exministro del Interior del correísmo, José Serrano, procesado dentro de la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio, denunciaron que su padre enfrenta una persecución política y aseguraron que la Fiscalía General del Estado actúa como “brazo ejecutor” del Gobierno actual.

En un video difundido en redes sociales el 30 de noviembre, las jóvenes afirmaron que su padre está siendo acusado por un crimen que no cometió y que el caso se ha manejado con motivaciones políticas.

Denuncian motivaciones políticas en el proceso judicial

“No existe familia más comprometida que la nuestra en que se conozca la verdad y se haga justicia en el caso Villavicencio, pero la justicia no puede construirse sobre intereses partidistas, presiones del poder o maniobras oscuras. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo, donde la Fiscalía del Ecuador está actuando como ‘brazo ejecutor’ del gobierno de turno”, expresaron en el video.

Añadieron que el proceso carece de independencia judicial y refleja un deterioro institucional, al convertirse —según ellas— en una herramienta para neutralizar a opositores políticos. Rechazaron también las “narrativas con base en venganzas”.

Las hermanas recordaron que José Serrano, durante su gestión, denunció públicamente que Wilmer Chavarría, alias Pipo, seguía con vida pese a que se reportó su muerte en 2021. También destacaron que el exministro “enfrentó a mafias y bandas criminales del país”.

“Los que buscamos la verdad no actuamos desde el odio, sino desde la integridad. La justicia y la seguridad jurídica en el Ecuador han sido secuestradas por intereses políticos que creen que pueden manipularlo todo, incluso el dolor”, afirmaron.

¿Por qué es investigado José Serrano?

Serrano es investigado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, a la salida de un mitin político en Quito. La Fiscalía sostiene que existirían indicios que lo vinculan con la planificación del crimen.

En la causa también están procesados el exasambleísta correísta Ronny Aleaga, así como Xavier Jordán y Daniel Salcedo, involucrados en otras investigaciones por corrupción.

La Fiscalía prevé vincular en los próximos días a otros tres sospechosos: Wilmer Chavarría, alias Pipo; su hijastro Esteban Aguilar, alias Esteban; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis, todos identificados como líderes de la organización criminal Los Lobos.

