Asesinan a mujer tras salir del sepelio del futbolista Mario Pineida

La mujer estuvo en el sepelio de Pineida, realizado en un cementerio de La Aurora.

La tarde del sábado 20 de diciembre se realizó, en un camposanto de Guayaquil, el sepelio de Karen Juliana Grunauer Franco, de 39 años. La mujer había fallecido un día antes, el viernes 19, de forma violenta, tras ser víctima de un ataque armado.

De manera irónica, su muerte ocurrió poco después de que asistiera a otro sepelio: el del futbolista Mario Pineida, efectuado en un cementerio de La Aurora, parroquia del cantón Daule.

La presencia de Grunauer en ese acto fúnebre no habría sido casual, a diferencia de otros asistentes, en su mayoría hinchas de Barcelona SC, club en el que militaba el jugador. Según información conocida por EXPRESO, Grunauer mantenía una amistad con Guisella Fernández Ramírez, pareja sentimental de Pineida.

Fernández también falleció en el mismo ataque armado que acabó con la vida del futbolista, ocurrido en los exteriores de una carnicería en Samanes 4, en el norte de Guayaquil, la tarde del miércoles 17 de diciembre.

El atentado contra Grunauer se perpetró en La Aurora, la misma parroquia donde fue sepultado Pineida. El teniente coronel Luis Obando López, jefe policial subrogante del distrito Daule, indicó que, según versiones de los familiares, la mujer fue baleada tras salir del sepelio del jugador canario.

¿Cómo ocurrió el hecho?

Grunauer se movilizaba en un vehículo de color plomo por la avenida 18 de Agosto, junto a otro ciudadano que conducía el automotor, mientras ella ocupaba el asiento del copiloto. Ambos fueron interceptados por sujetos armados que se desplazaban en otro vehículo.

Mario Pineida y la seguridad de los jugadores de fútbol bajo la lupa en Ecuador Leer más

Alertados del hecho, agentes policiales acudieron al sitio y encontraron a la ciudadana tendida sobre la calzada, con heridas provocadas por impactos de arma de fuego y sin signos vitales.

Según Obando, el conductor resultó herido, pero logró trasladarse hasta una unidad policial para pedir ayuda. Posteriormente, fue llevado por familiares a una casa de salud, donde permanece internado en condición estable.

El teniente coronel precisó que, aunque las investigaciones continúan, en principio no existiría una relación directa entre el asesinato de Grunauer y el doble crimen de Mario Pineida y Guisella Fernández. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido una hipótesis clara sobre el ataque, y su vínculo de amistad con Fernández es uno de los elementos que se analizan para determinar si existió alguna conexión entre ambos casos.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.