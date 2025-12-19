Expreso
Mario Pineida Parque de la paz
Parques de la Paz de La Aurora fue donde se veló y enterró a Mario Pineida.Francisco Flores

Mario Pineida: La despedida de la hinchada de Barcelona SC (video)

Entre fanáticos, familiares y amigos, se dio el ultimo adiós a Mario Pineida

El velorio del futbolista ecuatoriano Mario Pineida, fallecido el 17 de diciembre de 2025 víctima de un ataque armado en Guayaquil, se realizó desde este jueves 18 de diciembre hasta el viernes 19, a las 15:00, en las instalaciones del Parque de la Paz La Aurora, ubicado en el cantón Daule (vía a La Aurora, kilómetro 13,5). En su ultimo día de velación y entierro, decenas de hinchas amarillos se reunieron para elevar canticos y aplausos a nombre del ex jugador de Barcelona S.C.

Según imágenes difundidas en redes sociales, fanáticos de los toreros estuvieron en las inmediaciones del campo santo, entregando una corona de flores de parte de la 'Sur Oscura', la barra organizada de Barcelona.

Los aficionados se mantuvieron con la familia y amigos del difunto deportista, aplaudiendo y cantando a su nombre, mientras le daban palmadas al ataúd, en una especie de despedida para ellos, quienes lograron ver por varias temporadas al lateral izquierdo desenvolverse en la cancha vistiendo los colores canarios. 

El ultimo adiós de los hinchas de Barcelona S.C.

Mario Pineida Parque de la paz
El homenaje de los hinchas del 'ídolo' hacia Mario Pineida.Cortesía

Múltiples hinchas se reunieron alrededor de las 15:30 en el Parque de la Paz de La Aurora para darle el debido homenaje a quien supo vestir la camiseta amarilla durante ocho temporadas.

Tambores, trompetas y redoblantes se mezclaban entre canticos. "Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria" gritaba la gente que fue a ver al dos veces ganador del campeonato ecuatoriano (2016, 2020).

Bengalas y fuegos artificiales también fueron parte de la ceremonia, iluminando una tarde oscura para quienes apreciaban a Mario Pineida tanto como deportista, hermano, hijo y padre.

