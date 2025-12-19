Emelec vs Deportivo Cuenca: el Bombillo necesita una hazaña en LigaPro 2025

El Bombillo visita a Deportivo Cuenca con la obligación de golear y esperar otros resultados para clasificar a Sudamericana

Emelec está en el cuarto lugar del segundo hexagonal y solo los dos primeros clasifican a la Sudamericana 2026.

Emelec se aferra a un milagro para salvar una temporada marcada por la irregularidad. El Bombillo llega a la última fecha del segundo hexagonal de la LigaPro 2025 con una mínima esperanza: clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

La tarea, sin embargo, roza lo épico. El equipo dirigido por Guillermo Duró visitará este sábado 20 de diciembre de 2025, desde las 16:30, a Deportivo Cuenca, otro aspirante directo para el cupo a este torneo internacional.

La tabla no perdona: Emelec obligado a ganar y golear

Emelec es cuarto en el grupo, con 55 puntos y un gol diferencia de -3, mientras que los morlacos ocupan el tercer lugar con 56 unidades.

Emelec también depende de los resultados de sus rivales. Archivo

Para clasificar, los azules están obligados a ganar y golear por al menos 10 tantos, pero además necesitan que Macará (59 puntos) derrote a Aucas (58), que también cuenta con una ventaja de +7 goles.

Deportivo Cuenca, rival directo y local incómodo

Las estadísticas no juegan a favor del Bombillo. Si bien ganó en dos de sus últimas tres visitas al Expreso Austral, nunca logró marcar más de dos goles.

Incluso si consigue una milagrosa victoria con un marcador abultado en Cuenca, un empate entre Macará y Aucas lo dejará fuera de la pelea.

Las bajas que complican el once de Guillermo Duró

A este panorama se suma un serio problema para Duró al momento de armar el once inicial. Jaime Ayoví ya no forma parte del club tras finalizar su contrato y se une a las bajas de Cristhian Cueva, Alfonso Barco y Alexander González, todos titulares habituales que ya se despidieron de Emelec.

Norberto Araujo y el mensaje claro en Cuenca: solo ganar

Por su parte, Deportivo Cuenca también sueña con cerrar el año en competencia internacional. Su técnico, Norberto Araujo, fue claro: “Solo pensamos en ganar”.

Araujo no contará con el lesionado Jorge Ordóñez, pero confía en el poder ofensivo de Cristian Tobar, Luis Estupiñán y Nicolás Leguizamón para conseguir su objetivo.

Dónde ver EN VIVO Deportivo Cuenca vs Emelec

El partido de Deportivo Cuenca será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, tanto por su plataforma digital como canal de TV pagada. Además, será transmitido por la señal abierta de Ecuavisa.

