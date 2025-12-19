El Nacional vs Delfín: ¿Por qué el partido del Hexagonal 2 de LigaPro fue suspendido?

La decisión administrativa emitida en las últimas horas provocó la cancelación del duelo en La Cocha

El partido entre El Nacional y Delfín, correspondiente a la décima jornada del Hexagonal 2 de LigaPro, fue suspendido de manera sorpresiva y marcó un cierre atípico de la temporada para ambos clubes.

El encuentro, que debía disputarse el viernes 19 de diciembre como el último compromiso del año para militares y cetáceos, no se jugó tras una resolución oficial comunicada por la organización del campeonato ecuatoriano.

Notificación clave de la FEF

La razón de la suspensión se originó en una notificación enviada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) a LigaPro. En el documento se informó que El Nacional consumó un descenso administrativo, decisión que tiene efectos inmediatos y altera el desarrollo del torneo en su fase final.

El Nacional logró la permanencia en la cancha, pero la falta de pago a varios acreedores le hizo descender a la Serie B. Cortesía

En su pronunciamiento, LigaPro detalló que “se ha determinado que la pérdida automática de categoría impuesta al Club Deportivo El Nacional produce efectos inmediatos y le impide continuar participando en la competición en curso”. Este comunicado, difundido el jueves 18 de diciembre, confirmó que el club rojo ya no estaba habilitado para disputar el compromiso programado.

Como consecuencia directa de esta resolución, el ente rector del campeonato confirmó que el duelo entre El Nacional y Delfín “no se celebrará”. De esta forma, el equipo manabita cerró su participación en el Hexagonal 2 sin disputar el último encuentro, mientras que los Puros Criollos quedaron fuera de competencia de manera definitiva.

Impacto en la tabla y los descensos

Con este escenario, El Nacional acompañará a Vinotinto en la Serie B de LigaPro. Además, los Puros Criollos ocuparán el lugar del Técnico Universitario, club que había descendido deportivamente en la cancha, generando un reordenamiento final en las categorías del fútbol ecuatoriano y un fuerte impacto en el cierre de la temporada.

