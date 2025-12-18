Independiente vs. Barcelona SC: Fecha de LigaPro bajo tensión por deudas y luto

El Zorro Blanco y Janio Pinto consideran que el desgaste mental y pendientes salariales podrían golpear a la plantilla torera

Barcelona cerrará la temporada ante Independiente, equipo que ya aseguró el título de LigaPro 2025.

La ratificación del partido entre Independiente del Valle y Barcelona, que este domingo 21 de diciembre definirá si el Ídolo clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores, generó cuestionamientos de exjugadores hacia la LigaPro.

En conversación con EXPRESO, Ismael ‘El Zorro’ Blanco y Janio Pinto coincidieron en que la entidad que organiza el campeonato nacional debió reagendar el cotejo en el estadio de Chillo Jijón tras el fallecimiento de Mario Pineida, exlateral canario.

El impacto emocional y la crisis económica

Blanco, campeón con Barcelona en 2016, señaló que, aunque no le tocó vivir la pérdida de un compañero durante su carrera, el bienestar mental del plantel torero podría no estar “al cien por ciento”.

“Estamos a dos días de jugar la última fecha, donde se define ese cupo a la Libertadores. Es complicado afrontar un partido en medio de la pérdida de Mario”, expresó el exdelantero argentino, quien en su última visita a Guayaquil aseguró haber conversado “mucho con Mario”.

El ‘Zorro’ añadió que, al duelo por Pineida, se suman los problemas económicos del club, que estallaron el miércoles 17 de diciembre tras un cruce de comunicados entre los jugadores —quienes reclamaron el pago de cuatro meses de sueldos— y el presidente Antonio Álvarez.

“La cabeza va a estar sensible también por los problemas del plantel y será complicado. Por más que hagan el esfuerzo y le dediquen el triunfo a Mario, la cabeza estará en otras. Es un riesgo”, enfatizó.

Pinto y el antecedente reciente

A la postura de Blanco se sumó Janio Pinto. El exofensivo brasileño explicó que en el fútbol el aspecto “psicológico” pesa mucho, aunque reconoció que, al ingresar al campo de juego, hay futbolistas que “solemos olvidarlo”.

“Los jugadores de Barcelona pueden entrenar y defender bien el nombre de la institución, así como el del compañero que se fue. Nada sería mejor que una victoria para honrar el nombre de Pineida”, manifestó.

Pinto, quien hizo debutar al Pitbull Pineida en Independiente del Valle, fue crítico con la LigaPro: “Creo que para esa fecha debieron, por lo menos, reagendar este partido. A algunos les puede afectar más que a otros”.

Antecedente de Justin Cornejo

No es la primera vez que un organismo deportivo mantiene una programación tras el fallecimiento de un futbolista de Barcelona. En 2024, la Conmebol decidió que el partido entre el Ídolo y Bragantino se jugara un día después del deceso de Justin Cornejo, tercer arquero del club.

El encuentro, válido por los playoffs de la Copa Sudamericana, se disputó el miércoles 17 de julio en el estadio Monumental y terminó igualado 1-1.

