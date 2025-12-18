Fiscalía recibe denuncia por asesinato del futbolista Mario Pineida

La Fiscalía investiga el asesinato del jugador de Barcelona SC, ocurrido tras un ataque armado en Samanes 4

Agentes de Medicina Legal y Policía Nacional acuden al lugar donde fue baleado el futbolista Mario Pineida, en la calle Isidro Ayora, Guayaquil.

En la Fiscalía General del Estado ya consta una denuncia formal por el asesinato del futbolista Mario Pineida, quien militaba en Barcelona Sporting Club.

El trámite fue ingresado alrededor de las 20:41, en la Unidad de Fiscalía de Personas y Garantías, y el hecho fue tipificado como asesinato.

La denuncia fue presentada, tras el ataque armado que terminó con la vida del jugador, oriundo de Santo Domingo. De acuerdo con los primeros reportes policiales, Pineida fue baleado luego de descender de una camioneta de alta gama.

Jefa de gabinete de Trump afirma que el presidente tiene 'personalidad de alcohólico' Leer más

Ataque armado en Samanes 4

El lateral izquierdo fue asesinado la tarde del miércoles 17 de diciembre, en los exteriores de una carnicería ubicada en Samanes 4, al norte de Guayaquil. En el lugar se encontraban su pareja y su madre. La mujer que lo acompañaba también falleció, mientras que su madre resultó herida.

Según explicó el coronel Édison Palacios, jefe del distrito, dos sujetos a bordo de motocicletas interceptaron al grupo y abrieron fuego de manera directa. El oficial señaló que esta información se obtuvo a partir de testimonios recogidos tras el ataque que conmocionó al fútbol ecuatoriano.

Cuando personal policial llegó al sitio, las tres víctimas permanecían tendidas sobre la calzada.

Trayectoria y reacción de Barcelona SC

El futbolista, de 33 años, se formó en Independiente del Valle y desarrolló parte de su carrera en el exterior, donde militó en Fluminense. En el ámbito local fue campeón con Barcelona Sporting Club y, en la temporada 2024, defendió los colores de El Nacional, con el que conquistó la Copa Ecuador.

Además, integró en distintas convocatorias la Selección ecuatoriana de fútbol.

Tras confirmarse el crimen, Barcelona SC expresó públicamente su pesar mediante un comunicado oficial, en el que lamentó el fallecimiento de Mario Pineida, conocido como el ‘Pitbull’ por su carácter en el campo de juego. El lateral formó parte del plantel torero desde 2016, período en el que se consolidó como una de las piezas del equipo.

Llegó en 2016. Hizo historia para siempre. 💛



2 títulos. 2 semifinales de Libertadores.



Con garra, entrega y amor por la amarilla.



Mario, se ganó ser parte eterna de la historia del Ídolo.



Por todo y más , te recordaremos siempre Marito pic.twitter.com/stLzxUkP2s — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) December 18, 2025

Operativos tras el crimen

“Dos sujetos en motocicletas perpetraron el ataque. Las unidades investigativas analizarán los videos del sector para establecer responsabilidades”, indicó Palacios.Además, confirmó que se ejecutan operativos en la zona con el objetivo de ubicar a los responsables.

De acuerdo con datos de la Dinased, en el distrito Modelo se han registrado 60 muertes violentas en lo que va del año.

a mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.