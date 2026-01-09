Expreso
Senegal, Nicolas Jackson
Nicolas Jackson comandará el ataque senegalés.Phil Noble

Alineaciones y dónde ver Senegal vs. Mali EN VIVO | Copa Africana de Naciones 2025

Con Gueye y Jackson como figuras, Senegal buscará el pase a la semifinal ante una combativa Mali

  • Redacción Expreso

Senegal y Mali se enfrentan en el Grand Stade de Tanger. Este vibrante cruce de cuartos de final de la Copa Africana 2025 definirá quién sigue en carrera por el título continental en suelo marroquí.

Senegal avanzó tras superar con autoridad 3-1 a Sudán, impulsado por el talento de Pape Gueye y Nicolas Jackson. Por su parte, Mali llega con la moral alta luego de eliminar a Túnez en una dramática tanda de penales tras un intenso empate reglamentario.

LEA TAMBIÉN: Janner Corozo, de Barcelona SC a LDU: ¿Qué equipo pierde y gana más con el traspaso?

Mientras Senegal ha dominado en Tánger durante todo el torneo, Mali ha tenido que rotar entre Casablanca y Rabat. Este factor de localía administrativa podría ser clave, sumado al único antecedente en la AFCON 2004, donde ambas escuadras repartieron puntos con un empate 1-1.

Mali
Mali presenta toda su resistencia para combatir ante Senegal.Cortesía

Horarios para ver Mali vs. Senegal HOY

El pitazo inicial está programado para las 11:00 en Ecuador, Colombia y Perú. Para los aficionados en Venezuela y Bolivia, la acción comenzará a las 12:00, mientras que en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay el encuentro arrancará a partir de las 13:00 horas locales.

El fútbol se adapta: así vivirá el Mundial 2026 en TikTok.

Mundial por TikTok: la Copa del Mundo 2026 apuesta al público digital

Leer más

Canales de TV y streaming en vivo

La transmisión oficial para toda Latinoamérica estará a cargo de Claro Sports. Podrás seguir el minuto a minuto mediante sus señales de televisión paga, su portal web oficial y de forma gratuita a través de su canal de YouTube para no perderte ningún detalle.

RELACIONADAS

Posibles alineaciones de las selecciones

Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Jakobs; P. Gueye, I. Gueye, Camara; Mané, Jackson, Sarr.

Mali (4-2-3-1): Diarra; Traoré, Diaby, Camara, Dante; Dieng, Bissouma; Sangaré, Doumbia, Nene; Sinayoko.

