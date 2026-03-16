Uber apuesta por los robotaxis en Japón con tecnología de Wayve y autos de Nissan

Las compañias denominan a esta aliazna como "el futuro de la movilidad".

El avance de los vehículos autónomos suma un nuevo capítulo, Uber anunció una alianza estratégica con Wayve y Nissan para desarrollar e implementar un servicio de robotaxis en Japón, una iniciativa que busca llevar la movilidad autónoma a una de las ciudades más complejas del mundo en términos de tráfico y regulación.

El anuncio se dio a conocer el 11 de marzo de 2026 mediante un comunicado conjunto de las compañías, en el que se detalló la firma de un memorando de entendimiento para comenzar los preparativos del proyecto. La iniciativa marca además la primera colaboración de Uber en Japón enfocada específicamente en vehículos autónomos y forma parte de una estrategia global que busca expandir este tipo de servicios a múltiples ciudades en los próximos años.

Tokio como el escenario elegido

La capital japonesa será el primer lugar donde se pondrá a prueba esta tecnología. Acorde al plan se contempla iniciar un programa piloto de robotaxis en Tokio hacia finales de 2026, siempre que se obtengan las autorizaciones regulatorias correspondientes y se concreten acuerdos con socios locales del sector del transporte.

Según las compañías, el objetivo es introducir una flota de vehículos eléctricos capaces de operar dentro de la plataforma de Uber, permitiendo a los usuarios solicitar viajes autónomos de forma similar a como lo hacen actualmente con los conductores tradicionales.

Modelo de auto presentado durante el anucio oficial. WAYVE

Durante la primera etapa, sin embargo, los vehículos contarán con un operador de seguridad a bordo para supervisar el funcionamiento del sistema mientras se recopilan datos y se ajusta la tecnología.

Para Alex Kendall, cofundador y CEO de Wayve, el proyecto representa un paso clave para probar esta tecnología en un entorno real, "Tokio representa un paso importante para llevar la inteligencia artificial aplicada a la conducción a uno de los mercados de movilidad más sofisticados del mundo", señaló el ejecutivo, destacando que la empresa ya ha estado probando su tecnología en Japón desde 2025.

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Cómo funcionará esta alianza

En realidad cada empresa tendrá un rol específico dentro del proyecto. En primer lugar, Nissan aportará los vehículos que formarán parte de la flota inicial, basados en el modelo eléctrico Nissan Leaf, que servirá como plataforma para integrar el sistema de conducción autónoma.

Por su parte, Wayve AI será la encargada de proporcionar el software de conducción autónoma impulsado por inteligencia artificial, conocido como AI Driver, que permite a los vehículos aprender de datos reales de conducción y adaptarse a distintos entornos urbanos sin depender de mapas de alta definición. Enfoque que busca mejorar la capacidad de los vehículos para responder de forma flexible a situaciones complejas del tráfico en ciudades densamente pobladas.

“Learning from these great companies we’re partnering with will certainly give us a lot more understanding of how customers consider autonomous mobility.” -Ivan Espinosa, Nissan CEO



More about our pilot #robotaxi collab with @Wayve_ai and @Uber in Japan: https://t.co/4XXCK6mm2Y pic.twitter.com/jJiLTDz6Qk — Nissan Motor (@NissanMotor) March 13, 2026

Finalmente, Uber integrará estos vehículos a su red de movilidad, permitiendo que los usuarios soliciten los robotaxis directamente desde su aplicación. Además, la compañía planea operar el servicio a través de un socio local de taxis autorizado y en coordinación con las autoridades japonesas.

El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, señaló que la movilidad autónoma se está convirtiendo en una parte cada vez más importante dentro de la plataforma de la empresa y destacó que la iniciativa refleja el compromiso a largo plazo de la compañía con el mercado japonés y la innovación en transporte urbano.

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Cuándo podrían comenzar a circular

De acuerdo con el cronograma inicial, el despliegue piloto está previsto para finales de 2026. En esta fase se evaluará el desempeño del sistema en condiciones reales de tráfico y se recopilarán datos para mejorar la seguridad y la eficiencia del servicio antes de una posible expansión.

Las compañías esperan que el proyecto permita sentar las bases para una red de robotaxis en varias ciudades del mundo. De hecho, la colaboración entre Uber y Wayve contempla implementar servicios similares en más de diez ciudades globales en los próximos años, consolidando la apuesta de la industria por la movilidad autónoma como parte del futuro del transporte urbano.

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