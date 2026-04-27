María José Pinto retomará sus funciones tras fin del encargo en Ministerio de Salud: ¿Cuáles son?

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Jaime Bernabé asume el Ministerio de Salud tras cinco meses de gestión de María José Pinto.

Pinto retoma funciones de desnutrición infantil y salud mental por decreto de Daniel Noboa.

Salida de la vicepresidenta del MSP ocurre ante quejas por falta de fármacos en hospitales.

La vicepresidenta María José Pinto retoma sus competencias originales en el Gobierno de Daniel Noboa tras finalizar su encargo en el Ministerio de Salud Pública. Pinto se enfocará en la articulación de políticas para la desnutrición crónica infantil y salud mental, áreas críticas asignadas al inicio del mandato presidencial.

El retorno de la vicepresidenta a sus funciones estratégicas

Tras la oficialización de Jaime Bernabé como nuevo titular de Salud, Pinto vuelve a ejercer plenamente las responsabilidades dictadas por el Decreto Ejecutivo 3. Su gestión en la cartera de Salud duró cinco meses, periodo en el que buscó agilizar la compra de fármacos e insumos médicos, aunque su salida ocurre en medio de críticas por la escasez de medicamentos en hospitales públicos.

Áreas bajo la responsabilidad de María José Pinto

De acuerdo con la normativa vigente y sus nuevas designaciones, la funcionaria liderará los siguientes ejes:

Prevención de la desnutrición crónica infantil: Preside el comité intersectorial dedicado a esta problemática.

Preside el comité intersectorial dedicado a esta problemática. Salud mental: Articulación de planes nacionales para el bienestar psicológico.

Articulación de planes nacionales para el bienestar psicológico. Educación intercultural bilingüe: Coordinación de proyectos educativos diversos.

Coordinación de proyectos educativos diversos. Embarazo adolescente: Implementación de políticas de prevención integral.

Implementación de políticas de prevención integral. Primera infancia: Gestión de programas de desarrollo para niños en etapas tempranas.

Jaime Bernabé asume Salud tras un breve paso por la Dirección General del IESSCortesía

La salida de Pinto del Ministerio de Salud

Pinto asumió el Ministerio de Salud Pública en noviembre de 2025 tras la salida de Jimmy Martin, quien posteriormente se desempeñó como asesor de la Vicepresidencia de la República. La funcionaria llegó a la institución con la misión de diagnosticar el estado del sistema sanitario y agilizar los procesos de adquisición de fármacos e insumos médicos.

Al inicio de su gestión, aseguró que en un plazo de tres meses presentaría una radiografía integral del Ministerio para ejecutar acciones correctivas. Sin embargo, cinco meses después, el presidente Daniel Noboa decidió finalizar el encargo de Pinto en un contexto de crecientes cuestionamientos por el deterioro del sistema de salud y la persistente escasez de medicamentos en la red de hospitales públicos del país.