Jaime Bernabé endosó sus acciones médicas a una sola persona previo a su posesión oficial

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Las acciones de Jaime Bernabé Jaime Otton Bernabé Erazo vendió sus acciones días antes de ser oficializado como ministro de Salud.

Los registros muestran que Interhospital, Interlab y Medec fueron endosados a Norma Castro Ramírez.

Pese a las ventas, el ministro mantiene una participación activa en la empresa Empresalud S.A.

Jaime Otton Bernabé Erazo, nuevo ministro de Salud Pública, liquidó sus participaciones accionarias en el sector hospitalario privado de Guayaquil en una ventana de 72 horas previa a su nombramiento oficial por el presidente Daniel Noboa el 27 de abril de 2026.

Los registros de la Superintendencia de Compañías confirman que el funcionario traspasó sus capitales en Interhospital S.A. e Interlab S.A. a una misma persona natural, una acción administrativa dirigida a disipar las alertas por conflicto de intereses que retrasaron la emisión del Decreto Ejecutivo 369.

El endoso sistemático a una sola beneficiaria

La desvinculación societaria de Bernabé se ejecutó mediante un endoso sistemático de sus participaciones a una misma compradora. De acuerdo con los movimientos registrados en la Superintendencia de Compañías, el actual titular del Ministerio de Salud Pública (MSP) concretó la venta de su paquete accionario de $ 22.500 en Interhospital S.A. el pasado jueves 23 de abril de 2026, apenas cuatro días antes de su posesión.

Esta operación fue precedida por la cesión de sus acciones en International Laboratories Services Interlab S.A., valoradas en $ 1.920, un movimiento efectuado el martes 21 de abril. La trazabilidad documental expone un patrón técnico: ambos paquetes accionarios, al igual que su participación en la firma extranjera Medecorporated S.A. —traspasada previamente—, fueron transferidos de manera íntegra a favor de la ciudadana Norma Lorena Castro Ramírez.

Jaime Otton Bernabé Erazo (izquierda). Lo saluda el presidente del Consejo Directivo, Eduardo Peña.CORTESÍA

Aunque la serie de transacciones liquida en el papel su control en los consorcios médicos más grandes de la ciudad, en el sistema de control de la Superintendencia, Bernabé aún figura como accionista activo en la compañía Empresalud S.A. Aunque el capital invertido en esta firma es de apenas un dólar frente a un total de $ 4.000 (lo que representa un 0.025 %).

Con la firma del Decreto 369, el Estado ha entregado la rectoría sanitaria a un ciudadano que se desprendió de sus activos mayoritarios a contrarreloj, y que tiene por delante el enorme desafío de orientar un sistema de Salud Pública que acumula quejas por deficiente.