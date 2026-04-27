Roberto Luque recontrata tramos del Quinto Puente y descarta diálogo con Carlos Encalada

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Quinto Puente Maquinaria pesada retomará trabajos físicos en los tramos 4 y 5 del viaducto sur entre junio y julio.

Ministro Roberto Luque admite que no existe contacto oficial con el viceprefecto sobre la obra estatal.

La terminación unilateral del contrato previo busca acelerar plazos frente al ritmo de la gestión provincial.

El desarrollo del Quinto Puente se 'reinicia' en uno de sus frentes de construcción. El ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, confirmó este 27 de abril la recontratación inminente de los tramos 4 y 5 del Quinto Puente en Guayaquil.

El titular de la cartera, Roberto Luque, confirmó este 27 de abril, en una entrevista radial, que el proceso se encuentra en su fase final de liquidación, la cual concluiría la próxima semana.

La medida obliga a una recontratación de estos tramos. Pese a las dudas que genera el reinicio de un trámite estatal de esta magnitud, el ministro justificó la maniobra bajo un cálculo de tiempo: "Incluso con el retraso de la liquidación y la recontratación, vamos a terminar antes que si seguíamos al ritmo que veníamos". Según su cronograma, habrá nueva maquinaria operando entre finales de junio y julio.

La prefecta Marcela Aguiñaga tomó juramento a Carlos Encalada, como viceprefecto de Guayas, tras la renuncia de Carlos Serrano.FRANCISCO FLORES / EXPRESO

Todavía no ha conversado con el próximo prefecto, Carlos Encalada

Aunque Luque admitió que aún no tiene contacto con quien será el nuevo prefecto tras la renuncia de Marcela Aguiñaga, el viceprefecto Carlos Encalada, aseguró que la relación con el Gobierno Provincial entra en fase de tregua. "Todas las discrepancias que pudimos haber tenido con la prefecta (Marcela Aguiñaga) se están resolviendo", sentenció, en un intento de desmarcar la obra de las recientes disputas de despacho.

‼️#URGENTE

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, indicó que no ha tenido contacto con Carlos Encalada, quien asumirá la Prefectura del #Guayas en mayo. Añadió que las discrepancias que "se tuvo en su momento" con Marcela Aguiñaga, en relación a la… pic.twitter.com/UAiQxhKFJC — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) April 27, 2026

Mientras los tramos 4 y 5 buscan nuevo contratista, el tramo 1A está próximo a ejecutarse. Esta fase corresponde a la llegada del viaducto a Guayaquil por la avenida Cacique Tomalá. Luque adelantó que el contrato se firmará a mediados de mayo. La obra dividirá la zona urbana del sur (Guasmo) del área logística portuaria, salvaguardando la operatividad del hospital del sector.

El núcleo del proyecto, que comprende los tramos 1, 2 y 3 (el puente sobre el agua), ya cuenta con estructuración financiera y diseños listos, según adelantó Luque, y que espera que se liciten "a finales de este año (2026) o inicios del próximo". Si los plazos oficiales no sufren nuevos tropiezos, el producto final del Quinto Puente estará operativo en 2029.