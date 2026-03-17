Roberto Luque justifica el fin del convenio con Prefectura por el Quinto Puente

Tras el anuncio de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, sobre la terminación del convenio para la ejecución de los tramos 4 y 5 del Quinto Puente, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, detalló las causas que motivaron esta decisión. En una entrevista con Ecuavisa, el funcionario enfatizó que el proyecto es una prioridad nacional que no puede verse condicionada por retrasos administrativos o falta de ejecución en territorio.

"El presidente Noboa dijo que este es el año de la construcción y no podemos tener nuestra obra estratégica y una obra primordial para el país parada por decisiones de absolutamente nadie", puntualizó Luque. Según el ministro, la cartera de Estado ha cumplido con el envío de documentación y la realización de reuniones técnicas, pero los reportes de avance entregados por el Gobierno Provincial han sido insuficientes.

Respecto a los cuestionamientos de la Prefectura sobre la transferencia de fondos, Luque aclaró que el desembolso de capital está estrictamente vinculado al progreso físico de la infraestructura. "Nosotros teníamos que entregar el recurso sujeto a los avances. Si no hay avances, no hay por qué hacer transferencia de recursos", indicó. Asimismo, señaló que los reportes bimensuales recibidos consistían apenas en documentos de ocho páginas que no reflejaban planillas ejecutadas.

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Avances del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

El ministro cuestionó la complejidad técnica alegada por la Prefectura del Guayas, calificando los tramos en disputa como obras de "rubros bastante sencillos" compuestos principalmente por un terraplén y dos puentes.

Como ejemplo de la inacción, citó el caso del viaducto sobre el estero Moja Huevo: "Debió haberse empezado en el mes tres y debió haber durado 11 meses. Ahorita deberíamos estar inaugurándolo y ahí no hay nada", sentenció, tras mencionar que el uso de drones ha permitido confirmar la ausencia de maquinaria en la zona.

Luque explicó que la prioridad es imprimir celeridad al proyecto. "Lo que tenemos que tener es avances en los dos lados. Si es que avanzamos al 2% mensual como está la Prefectura, esto se termina en el 2029", advirtió el funcionario, señalando que por esta razón el Gobierno está tomando cartas en el asunto para acelerar las vías de acceso a Guayaquil.

Respecto al futuro de la obra, el ministro confirmó que el proceso para el puente principal sobre el río Guayas sigue su curso mediante una estructuración de financiamiento en la que ya se trabaja. Al ser consultado sobre quién ejecutará los sectores pendientes, Luque fue enfático: "El ministerio los va a asumir directamente y vamos a ampliar al tramo 3 hasta la llegada al río Guayas". Con esta decisión, el ministro Luque asegura que la obra estratégica se completará en 2028, dentro del periodo del presidente Noboa.

La controversia por las concesiones viales en Guayas

Durante la entrevista, Luque también desmintió las afirmaciones de la prefecta Marcela Aguiñaga sobre una supuesta intención del Gobierno de "apropiarse" de las carreteras de la provincia. El ministro aclaró que el conflicto radica en la falta de transparencia sobre la extensión de los contratos con las concesionarias Conorpi y Concegua

"Lo que le permite a la prefectura tener las concesiones viales es un convenio que se firmó con el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Hay una serie de imprecisiones; nosotros hemos venido pidiendo información y no se nos ha dado lo que necesitamos", explicó. Luque señaló que la Prefectura del Guayas busca prolongar automáticamente estos convenios por 30 años adicionales sin presentar los sustentos técnicos requeridos por el ente rector.

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Cuestionamientos al modelo económico y plazos

Uno de los puntos más críticos señalados por el ministro es la modificación de los montos de inversión en las adendas de los contratos, donde se mencionan cifras que, según su criterio, carecen de respaldo documental enviado al Ministerio. "Ayer hablaban de cifras astronómicas... 940 millones de dólares lo bajamos a 516 millones . Ni Papá Noel ni la Madre Teresa de Calcuta regalan 400 millones de dólares. ¿Cuáles son los sustentos del modelo económico? No lo envían", sentenció Luque.

El funcionario enfatizó que, como autoridad máxima del transporte en el país, tiene la obligación de conocer los parámetros técnicos antes de avalar una extensión de tres décadas. "Es preocupante el modelo económico. Debiéramos saber bajo qué parámetros y qué sustentos técnicos se está decidiendo tomar 30 años adicionales", concluyó, reafirmando que no existe un interés por recuperar la administración, sino por ejercer una fiscalización responsable sobre los recursos y contratos que involucran a la red vial estatal delegada.

Supervisión técnica como prioridad estatal

El ministro Luque finalizó puntualizando que, más allá de las discrepancias políticas, su gestión se ciñe a lo estipulado en los convenios de delegación. "Yo me remito a lo que está en el convenio. Por lo menos debo conocer cuáles son los sustentos que motivaron una adenda que reconozca 516 millones de dólares", reiteró. Con esto, el Gobierno marca una postura de vigilancia estricta sobre los modelos financieros de las carreteras en Guayas, condicionando cualquier extensión contractual a la transparencia técnica y económica que garantice el beneficio ciudadano.

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