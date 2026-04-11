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Carreteras en Ecuador: abandono e improvisación frenan el desarrollo del país

Sin infraestructura vial moderna, segura y bien gestionada, cualquier discurso de desarrollo en el Ecuador no pasa de ser una promesa vacía

Los derrumbes constantes han provocado daños en la vía Cuenca–Girón–Pasaje.

Los derrumbes constantes han provocado daños en la vía Cuenca–Girón–Pasaje.Foto: Cortesía Ministerio de Infraestructura y Transporte

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Las carreteras son la columna vertebral del desarrollo, pero en el país siguen siendo el reflejo de la improvisación y el abandono. No basta con que estén “transitables”: deben ofrecer condiciones óptimas, con anchuras adecuadas que eviten cuellos de botella y garanticen fluidez. Hoy, en cambio, persisten tramos estrechos, deteriorados y peligrosos que frenan la productividad y encarecen la vida de los ciudadanos.

Una política vial reactiva y sin planificación

Resulta inaceptable que en pleno siglo XXI el país continúe soportando cierres viales cada temporada lluviosa por deslizamientos y hundimientos. Esto evidencia una política reactiva, basada en parches y reparaciones temporales, en lugar de soluciones estructurales y planificación de largo plazo. La conexión entre Quito y Guayaquil, eje clave de la economía nacional, sigue siendo lenta e ineficiente, cuando la tecnología moderna permitiría reducir tiempos y riesgos.

La decisión política que aún falta

Lo que falta no es diagnóstico, sino decisión política. Una decisión que priorice la inversión transparente, el mantenimiento permanente de lo existente y la construcción de nuevas rutas que integren regiones. Esto incluye, sin excepción, las vías de tercer orden y los caminos vecinales, históricamente relegados.

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