Vías cerradas en Ecuador: reporte actualizado del ECU 911 para el fin de semana

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El estado de las vías en Ecuador presenta cierres y tramos parcialmente habilitados este 10 de abril, según el reporte del ECU 911, con afectaciones en Napo, Azuay, Manabí, entre otras provincias.



Conductores en Ecuador deben tomar precauciones ante el estado de las vías, que incluye cierres y restricciones en distintos puntos del país.

Aunque este fin de semana no es feriado en Ecuador, el estado de las vías sigue siendo una preocupación para conductores, especialmente por factores climáticos y trabajos en la red vial. Este viernes 10 de abril, el sistema ECU 911 reportó varias novedades en diferentes provincias.

Vías cerradas en Napo

En la provincia de Napo se reportan dos cierres importantes:

El Chaco – Lago Agrio: cerrada por trabajos programados

San Luis – Túneles de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (km 105): cerrada por pérdida de mesa vial

Estas restricciones afectan la conectividad en la Amazonía, por lo que se recomienda tomar rutas alternas o posponer viajes.

Vías parcialmente habilitadas en Azuay

En Azuay, varias carreteras presentan habilitación parcial:

Cumbe – La Jarata, sector La Ramada

Cuenca – Cañar – Alausí, sector El Rocío

Cuenca – Molleturo – Naranjal

Cuenca – Girón – Pasaje – Machala (km 29, 31, 32, 85, 89, 94, 114)

Cuenca – Guarumales, sector Sacre (km 61)

Las condiciones en estas rutas exigen precaución debido a posibles deslizamientos o trabajos viales.

Mientras que la situación en Santo Domingo también preocupa. Una de las zonas que está parcialmente habilitada es Unión del Toachi (km 82), sector Alluriquín.

Vías afectadas en Manabí

En esta provincia también se reportan novedades:

Rocafuerte – Tosagua: parcialmente habilitada por socavón (km 187)

San José de Chamanga – Pedernales: parcialmente habilitada por socavón con señalética

Los socavones representan uno de los principales riesgos para la circulación en estas zonas.

Ante este panorama, se recomienda consultar el estado de las vías antes de viajar en la cuenta del ECU 911.

También se recomienda evitar conducir de noche en zonas con derrumbes o socavones.