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Real Madrid vs Girona EN VIVO: alineaciones, hora, detalles y dónde ver | LaLiga 2025-26

Real Madrid recibe a Girona por la fecha 31 de LaLiga 2025-26 obligado a ganar para no perder pisada al líder FC Barcelona

Real Madrid busca acercarse al líder de LaLiga 2025-26, el FC Barcelona.

Real Madrid busca acercarse al líder de LaLiga 2025-26, el FC Barcelona.EFE

Publicado por
Ginno Zambrano

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Actualizado:

Real Madrid recibe a Girona FC este viernes 10 de abril de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 31 de la LaLiga 2025-26.

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El conjunto merengue está obligado a ganar para seguir en la pelea por el título y recortar distancia con el líder FC Barcelona.

LaLiga 2025-26: así llega Real Madrid y Girona al duelo

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega en la segunda posición con 69 puntos, a siete unidades del Barcelona, que lidera la clasificación con 76.

Kylian Mbappé liderará el ataque de Real Madrid.

Kylian Mbappé liderará el ataque de Real Madrid.

En tanto, Girona se ubica en la casilla 12 con 37 puntos y busca sumar para acercarse a los puestos de clasificación a torneos UEFA.

Ataque liderado por Mbappé, Vinícius y Bellingham

Para este compromiso, Real Madrid contará con sus principales figuras ofensivas: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, quienes comandarán el ataque en el Bernabéu.

Figuras del Girona FC para enfrentar al Real Madrid

Por su parte, Girona tendrá a Claudio Echeverri, Azzedine Onuahi y Viktor Tsygankov para manejar la ofensiva del equipo.

Las alineaciones de Real Madrid y Girona

Dónde ver Real Madrid vs Girona EN VIVO en Ecuador

En Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO por ESPN 2 y la plataforma digital Disney+ Premium, ampliando las opciones para seguir un duelo clave del tramo final de la temporada.

EN VIVO Real Madrid vs Girona

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