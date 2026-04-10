Real Madrid vs Girona EN VIVO: alineaciones, hora, detalles y dónde ver | LaLiga 2025-26

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Real Madrid recibe a Girona FC este viernes 10 de abril de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 31 de la LaLiga 2025-26.

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El conjunto merengue está obligado a ganar para seguir en la pelea por el título y recortar distancia con el líder FC Barcelona.

LaLiga 2025-26: así llega Real Madrid y Girona al duelo



El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega en la segunda posición con 69 puntos, a siete unidades del Barcelona, que lidera la clasificación con 76.

Kylian Mbappé liderará el ataque de Real Madrid.

En tanto, Girona se ubica en la casilla 12 con 37 puntos y busca sumar para acercarse a los puestos de clasificación a torneos UEFA.

Ataque liderado por Mbappé, Vinícius y Bellingham

Para este compromiso, Real Madrid contará con sus principales figuras ofensivas: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, quienes comandarán el ataque en el Bernabéu.

Figuras del Girona FC para enfrentar al Real Madrid

Por su parte, Girona tendrá a Claudio Echeverri, Azzedine Onuahi y Viktor Tsygankov para manejar la ofensiva del equipo.

Las alineaciones de Real Madrid y Girona

Dónde ver Real Madrid vs Girona EN VIVO en Ecuador

En Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO por ESPN 2 y la plataforma digital Disney+ Premium, ampliando las opciones para seguir un duelo clave del tramo final de la temporada.

EN VIVO Real Madrid vs Girona