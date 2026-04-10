Real Madrid vs Girona EN VIVO: alineaciones, hora, detalles y dónde ver | LaLiga 2025-26
Real Madrid recibe a Girona por la fecha 31 de LaLiga 2025-26 obligado a ganar para no perder pisada al líder FC Barcelona
Real Madrid recibe a Girona FC este viernes 10 de abril de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 31 de la LaLiga 2025-26.
(Te invito a leer: A qué hora y dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Leones FC por la fecha 8 de LigaPro 2026)
El conjunto merengue está obligado a ganar para seguir en la pelea por el título y recortar distancia con el líder FC Barcelona.
LaLiga 2025-26: así llega Real Madrid y Girona al duelo
El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega en la segunda posición con 69 puntos, a siete unidades del Barcelona, que lidera la clasificación con 76.
En tanto, Girona se ubica en la casilla 12 con 37 puntos y busca sumar para acercarse a los puestos de clasificación a torneos UEFA.
Ataque liderado por Mbappé, Vinícius y Bellingham
Para este compromiso, Real Madrid contará con sus principales figuras ofensivas: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, quienes comandarán el ataque en el Bernabéu.
Deportes
Emelec sigue en crisis: lo que hay detrás de su mal momento en la LigaPro 2026
Ginno Zambrano
Figuras del Girona FC para enfrentar al Real Madrid
Por su parte, Girona tendrá a Claudio Echeverri, Azzedine Onuahi y Viktor Tsygankov para manejar la ofensiva del equipo.
Las alineaciones de Real Madrid y Girona
Dónde ver Real Madrid vs Girona EN VIVO en Ecuador
En Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO por ESPN 2 y la plataforma digital Disney+ Premium, ampliando las opciones para seguir un duelo clave del tramo final de la temporada.