Roban casa del concejal Miguel Mosquera mientras cumple prisión por el caso Ágata

Publicado por Tatiana Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Roban en casa del concejal Miguel Mosquera el 9 de abril en Vinces mientras permanece detenido por el caso Ágata.



Delincuentes roban bienes por $8.000 en vivienda deshabitada tras detención del concejal en Los Ríos.





Robo ocurre días antes de caminata de apoyo a Miguel Mosquera, investigado por falsificación de medicamentos.

A dieciocho días de la detención del concejal Miguel Mosquera, la vivienda que compartía con su esposa fue robada por delincuentes durante la noche del jueves 9 de abril de 2026, en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos.

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El inmueble, ubicado en un sector rural cercano a la pista aérea del cantón, se encontraba prácticamente deshabitado desde el 23 de marzo, fecha en la que Mosquera, su esposa y su hermano fueron aprehendidos en el marco del operativo Ágata. Esa situación habría sido aprovechada por los antisociales para ingresar al predio y sustraer varios bienes de valor.

Según información policial, un guardia que acudía de forma esporádica a la propiedad detectó movimientos inusuales dentro del inmueble. Al acercarse, observó dos camionetas estacionadas y a varios sujetos que recorrían la vivienda con linternas.

Ante la presunción de un robo en proceso, alertó a la Policía, pero los sospechosos huyeron al verse descubiertos, escapando por la parte posterior de la quinta.

Delincuentes roban bienes por $8.000 en vivienda deshabitada tras detención del concejal en Los Ríos.Cortesía

No se registraron detenidos

Personal policial acudió al sitio e inició un operativo de búsqueda, sin resultados positivos. De acuerdo con el reporte, los presuntos responsables aprovecharon la presencia de guardarrayas en la zona, lo que dificultó su localización. No se registraron detenidos.

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Tras la inspección del inmueble, la Policía confirmó el robo de carteras, perfumes, tres televisores, un aire acondicionado, joyas y otras pertenencias. El perjuicio económico fue estimado en alrededor de 8.000 dólares.

Miguel Mosquera permanece con prisión preventiva junto a su esposa y su hermano, dentro de una investigación por la presunta falsificación y distribución de medicamentos, un caso que ha generado impacto en la provincia de Los Ríos.

En medio de este contexto, allegados y simpatizantes del concejal han convocado a una 'Caminata de Fe' en respaldo a Miguel, Javier y Juliana Mosquera.

La actividad fue difundida en redes sociales y está prevista para este sábado 11 de abril, a partir de las 09:00, con concentración en la Plaza París, donde los organizadores han invitado a los asistentes a portar velas y mensajes de apoyo.