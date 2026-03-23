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Este es uno de los medicamentos decomisados en el operativo.CORTESÍA

Medicamentos falsos contra el cáncer: así operaba la red en Ecuador | VIDEO

Medicina se vendía sin registro sanitario en redes sociales. Un concejal de Vinces entre los sospechosos

Una estructura delictiva que presuntamente distribuía medicamentos falsificados para tratamientos contra el cáncer fue desarticulada en Ecuador, en un caso que evidencia los vacíos de control y el grave riesgo al que estuvieron expuestos pacientes oncológicos en el país.

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El operativo, ejecutado la madrugada del 23 de marzo de 2026 por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía, permitió desmantelar una red que operaba en las provincias de Guayas y Los Ríos.

Así habría operado la organización para vender los medicamentos

La intervención fue el resultado de una investigación de aproximadamente seis meses, en la que se identificó un esquema organizado de importación y comercialización irregular de fármacos.

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Según las autoridades, el grupo habría estado liderado por un concejal del cantón Vinces, Miguel Mosquera, junto a personas de su entorno cercano. 

La organización se encargaba de ingresar medicamentos desde países como Turquía, Bangladesh, Bulgaria y Colombia, sin cumplir con los controles sanitarios exigidos en Ecuador.

Los productos eran ofertados principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, lo que facilitaba su rápida distribución sin supervisión. Sin embargo, estos fármacos no contaban con registro sanitario ni certificaciones que garanticen su autenticidad, lo que los convertía en un riesgo directo para pacientes que dependen de tratamientos especializados.

Además del impacto en la salud, las autoridades estiman que esta actividad ilícita habría generado un perjuicio económico cercano al millón de dólares al Estado, junto con un incremento patrimonial injustificado que supera el medio millón de dólares por parte de los involucrados.

Así fue el operativo realizado y los hallazgos

Durante la operación se realizaron siete allanamientos en distintos sectores, incluidos Vinces y zonas urbanas de Guayaquil, donde se logró la detención de seis personas. Entre los indicios incautados constan dispositivos electrónicos, equipos informáticos y al menos 150 medicamentos oncológicos de distintas marcas, así como material de embalaje utilizado para su comercialización.

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Los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia, mientras que los elementos recabados fueron ingresados bajo cadena de custodia para sustentar el proceso judicial.

Este caso reabre el debate sobre los controles en la importación y distribución de medicamentos en el país, especialmente en un contexto donde pacientes con enfermedades catastróficas buscan alternativas ante los altos costos y la limitada disponibilidad de tratamientos.

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