Inician conversaciones entre Israel y Líbano en Washington: Esto es lo que se sabe

Publicado por Agencia AFP Creado: Actualizado:

Lo que se debe saber Rubio media en Washington el primer diálogo Israel-Líbano desde 1993 para frenar la guerra regional.

Trump impone un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz para presionar a Irán y renegociar el pacto nuclear.

Hizbulá rechaza el diálogo de paz con ataques de cohetes mientras Israel exige su desarme total.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó el martes 14 de abril de 2026 a Israel y al Líbano a aprovechar una "oportunidad histórica" para la paz, al iniciarse en Washington el primer diálogo directo en décadas entre ambos países.

Estados Unidos, mediador en la reunión, presiona para frenar el conflicto entre Israel y el movimiento islamista libanés Hizbulá por temor a que este pueda obstaculizar las negociaciones con Irán, sin avances por el momento tras el fracaso del encuentro en Pakistán el fin de semana.

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo, cuando el movimiento libanés Hizbulá, aliado de Teherán, lanzó ataques contra Israel en respuesta a los bombardeos conjuntos israeloestadounidenses contra Irán que desencadenaron el conflicto.

Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han matado a más de 2.000 personas y han dejado al menos un millón de desplazados.

La reunión de Washington -la primera de este tipo desde 1993- cuenta con la participación del secretario de Estado Marco Rubio como mediador y de los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos.

"Esta es una oportunidad histórica. Somos conscientes que afrontamos décadas de historia y de complejidades que nos han traído hasta este momento único y la oportunidad que nos presenta aquí", dijo Rubio en el Departamento de Estado al dar la bienvenida a los embajadores de ambos países.

"La esperanza es que podamos delinear un marco sobre el cual pueda desarrollarse una paz actual y duradera", agregó.

Sin embargo, las expectativas de que se produzcan avances significativos son escasas, ya que el líder de Hizbulá, Naim Qasem, pidió que las conversaciones se cancelaran y las calificó de "una sumisión y una capitulación".

Poco después del inicio de las conversaciones en Washington, el movimiento afirmó haber atacado con cohetes 13 localidades del norte de Israel.

El gobierno israelí descartó discutir cualquier alto el fuego con el movimiento proiraní, a quien exige su desarme.

"Queremos llegar a la paz ya la normalización con el Estado libanés (...) No hay disputas importantes entre Israel y Líbano. El problema es Hizbulá", afirmó el canciller Gideon Saar desde Jerusalén, antes de la reunión.

El presidente libanés, Joseph Aoun, dijo que espera que las conversaciones marquen el "comienzo del fin del sufrimiento del pueblo libanés en general".

Sobre el terreno, los residentes de Beirut expresaron su esperanza de que las conversaciones terminen con la violencia.

"Estamos extremadamente cansados", dijo Kamal Ayad, de 49 años. "Hemos vivido muchas guerras y queremos descansar".

El bloqueo naval de Trump

Con la atención centrada en la reunión Israel-Líbano, el presidente estadounidense Donald Trump intentó presionar a Irán con un bloqueo naval y amenazó con hundir cualquier embarcación que intentara salir o atracar del estrecho de Ormuz.

Washington afirmó que "la pelota está en el campo de Irán" para poner fin a la guerra en el Oriente Medio.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán ha restringido el paso por este estrecho, por donde en condiciones normales transita alrededor del 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

El mando militar iraní tildó el bloqueo de acto de piratería y advirtió de que, si la seguridad de sus puertos "se ve amenazada, ningún puerto del Golfo y del mar Arábigo estará a salva".

Según los analistas, Trump intenta privar a Irán de fondos, pero también empujar a China, el mayor comprador de petróleo iraní, a que ejerza presión sobre Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Pero, por ahora, China calificó el bloqueo de los puertos iraníes de "peligroso e irresponsable".

La presidencia francesa indicó que Francia y Reino Unido organizarán el viernes una videoconferencia entre "países no beligerantes dispuestos a contribuir" a "una misión defensiva" en Ormuz para restablecer la libertad de navegación.

Pese a este repunte de las tensiones, el frágil alto el fuego de dos semanas acordado el miércoles pasado se mantiene vigente.

Trump dijo en la Casa Blanca que representantes iraníes habían estado en contacto para llegar a un acuerdo, luego de las conversaciones fallidas en Pakistán.

"Hemos recibido una llamada de la otra parte. Les gustaría llegar a un acuerdo. Con mucha urgencia", dijo fuera del Despacho Oval.

Dos fuentes pakistaníes de alto rango afirmaron el martes a la AFP que Islamabad está trabajando para reunir a Irán y Estados Unidos en una segunda ronda de conversaciones.

Pausa del enriquecimiento nuclear

Trump insiste en que cualquier acuerdo debe incluir la prohibición de que Irán pueda obtener armas nucleares en el futuro.

Varios medios afirmaron el lunes que Estados Unidos habría solicitado una suspensión de 20 años del programa de enriquecimiento de uranio de Irán.

Por su parte, Irán propuso suspender su actividad nuclear durante cinco años, lo que los funcionarios estadounidenses rechazaron, informó The New York Times.

Los esfuerzos diplomáticos también se intensificaron en otros lugares, con la llegada del canciller ruso, Serguéi Lavrov, a Pekín el martes, horas después de que la agencia estatal de noticias iraní informara de que había hablado con su homólogo iraní, Abás Araqchi.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también en Pekín, estimó tras una reunión con el presidente Xi Jinping que China puede jugar un papel "importante" para "encontrar vías diplomáticas que cesen con esta guerra".