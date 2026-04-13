Irán advierte: si sus puertos son amenazados “no habrá seguridad para nadie”

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El cierre del estrecho de Ormuz redujo el flujo de petróleo mundial y disparó los precios de la energía.



El 8 de abril se pactó un cese temporal de hostilidades de 15 días entre EE.UU., Irán e Israel, pero las tensiones siguen altas.

El Centcom anunció que a partir de las 14:00 GMT de este lunes se bloqueará todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes.

Este lunes 13 de abril, las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que la seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán “es para todos o para nadie”. El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, señaló que si los puertos de la República Islámica se ven amenazados, ningún puerto en esas aguas estará a salvo.

Zolfaqari reiteró que Teherán continuará aplicando un mecanismo permanente de control del estrecho de Ormuz, impidiendo el paso de embarcaciones vinculadas al enemigo. Sin embargo, aclaró que otras embarcaciones que respeten las normas establecidas por las fuerzas armadas iraníes podrán cruzar sin inconvenientes.

El bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz

La advertencia iraní se produce horas antes de que entre en vigor el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz. El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) anunció que a partir de las 14:00 GMT de este lunes se bloqueará todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes

El presidente Donald Trump justificó la medida acusando a Irán de mantener “ambiciones nucleares” y responsabilizándolo del fracaso de las negociaciones de paz en Pakistán. El bloqueo se aplicará de manera imparcial a buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán.

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El estrecho de Ormuz es una vía estratégica por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Irán ya había cerrado esta ruta en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la República Islámica.

La guerra en Irán: un conflicto en expansión

La guerra en Irán ha avanzado con una escalada de tensiones desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron operaciones militares contra la República Islámica. Los ataques han afectado instalaciones estratégicas y han provocado cierres temporales de rutas marítimas, generando preocupación en los mercados internacionales de energía.

En respuesta, Irán ha intensificado su presencia militar en el golfo Pérsico y ha reforzado sus alianzas con grupos armados en la región. Los enfrentamientos han dejado daños en infraestructuras portuarias y han incrementado el riesgo de un conflicto regional más amplio.