Intervención en Los Vergeles: Rescatan a 23 animales de un centro de esterilización clandestino

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Operativo y rescate: PROANIMAL, con apoyo de la Policía Nacional y SEGURA EP, intervino un domicilio en Los Vergeles donde se rescataron 21 gatos y 2 perros sometidos a cirugías clandestinas.



Condiciones críticas: Los animales eran operados sin personal calificado, medicamentos ni higiene mínima, cobrando a los tutores entre 15 y 25 dólares por procedimientos que ponían en riesgo sus vidas.



Atención y legalidad: Las mascotas reciben evaluación médica en el Centro Veterinario Municipal, mientras se inicia el proceso legal contra los responsables y la entrega responsable a sus dueños

La Dirección de Protección de Derechos de los Animales (PROANIMAL) desarticuló un centro clandestino en el sector de Los Vergeles, donde se realizaban procedimientos quirúrgicos de forma irregular. La intervención, ejecutada tras una denuncia ciudadana, contó con el apoyo de la Policía Nacional y Agentes de Control Municipal de SEGURA EP.

Condiciones de insalubridad

En el inmueble intervenido se practicaban esterilizaciones sin personal calificado, medicamentos ni las condiciones mínimas de higiene. Durante el operativo, las autoridades rescataron a 21 gatos y 2 perros que ya habían sido operados sin protocolos de asepsia ni cuidados postoperatorios adecuados.

Según las investigaciones, los tutores de las mascotas pagaban valores de entre 15 y 25 dólares por estos servicios ilícitos. Al momento del hallazgo, los animales estaban listos para ser trasladados a sus hogares en motocicletas, pese a su delicado estado tras las cirugías.

Suministros y jeringas hallados en el centro clandestino de Los Vergeles.Cortesía

Acciones legales y recuperación

Los ejemplares rescatados fueron derivados al Centro Veterinario Municipal, donde reciben evaluación médica y monitoreo profesional. Por su parte, PROANIMAL inició la notificación a los propietarios para coordinar una entrega responsable y solicitar información que fortalezca el proceso legal contra los responsables.

Carlos Román, director de la entidad, recordó que el Municipio realiza campañas de esterilización gratuitas y seguras. El funcionario instó a la ciudadanía a no poner en riesgo la vida de sus mascotas en centros no autorizados y a denunciar actividades similares.