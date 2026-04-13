Masacre en Ambato: seis arrestados por asesinato múltiple en centro de tolerancia

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Cuatro personas murieron en ataque armado en centro de tolerancia de Ambato este fin de semana





Policía detuvo a seis sospechosos por asesinato múltiple ligado a disputa territorial criminal





Caso en Ambato sigue en investigación tras incautación de armas, municiones y celulares





Seis personas fueron detenidas en el marco de la investigación por un ataque armado registrado en un centro de tolerancia, hecho que dejó cuatro personas muertas y que estaría relacionado con disputas territoriales entre grupos criminales, según información oficial y fuentes policiales.

Te puede interesar | Nebot irrumpe con eje en seguridad, cuestiona a la justicia y deja señales políticas en Guayaquil

El caso fue dado a conocer por el ministro del Interior, John Reimberg, quien indicó que las aprehensiones se produjeron tras varios operativos e investigaciones ejecutadas por la Policía Nacional en la ciudad.

Detenidos y antecedentes

Félix Edisson Ordóñez Castillo: registra antecedentes por robo (2002), cumplimiento de condena (2003), asesinato (2017), robo de motocicleta (2021) y narcotráfico (2023).

Jorge Orlando Gómez Dutan: antecedentes por robo (2019) y asociación ilícita (2021), y Anthony Alexis Curichumbe Guilcapi, con antecedentes por robo (2021).

Juliana Nataly Tubón Tarcan

Juan Guillermo Pachón Grisales

Un menor de edad , quien fue puesto a órdenes de las autoridades competentes, conforme a la normativa legal vigente.

Cuatro personas murieron en ataque armado en centro de tolerancia de Ambato este fin de semanaCortesía

Evidencias incautadas

30 casquillos

26 cartuchos

13 balas

Cuatro proyectiles encamisados

Dos armas de fuego

Cinco teléfonos celulares

Sustancias sujetas a fiscalización

Un vehículo que fue recuperado.

Investigación en curso

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el ataque armado estaría vinculado a una confrontación entre estructuras delictivas por el control de territorios y actividades ilegales, una modalidad que ha provocado un aumento de hechos violentos en distintos sectores del país.

El proceso se encuentra en fase de investigación previa, con los sospechosos ya identificados, detenidos y puestos a órdenes de la autoridad judicial, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades y el grado de participación de cada implicado.