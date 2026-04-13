Masacre
Masacre en Ambato: seis arrestados por asesinato múltiple en centro de tolerancia
Seis personas fueron detenidas tras un ataque armado en un centro de tolerancia de Ambato que dejó cuatro muertos, según información oficial
Lo que debes saber
- Cuatro personas murieron en ataque armado en centro de tolerancia de Ambato este fin de semana
- Policía detuvo a seis sospechosos por asesinato múltiple ligado a disputa territorial criminal
- Caso en Ambato sigue en investigación tras incautación de armas, municiones y celulares
Seis personas fueron detenidas en el marco de la investigación por un ataque armado registrado en un centro de tolerancia, hecho que dejó cuatro personas muertas y que estaría relacionado con disputas territoriales entre grupos criminales, según información oficial y fuentes policiales.
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El caso fue dado a conocer por el ministro del Interior, John Reimberg, quien indicó que las aprehensiones se produjeron tras varios operativos e investigaciones ejecutadas por la Policía Nacional en la ciudad.
Detenidos y antecedentes
- Félix Edisson Ordóñez Castillo: registra antecedentes por robo (2002), cumplimiento de condena (2003), asesinato (2017), robo de motocicleta (2021) y narcotráfico (2023).
- Jorge Orlando Gómez Dutan: antecedentes por robo (2019) y asociación ilícita (2021), y Anthony Alexis Curichumbe Guilcapi, con antecedentes por robo (2021).
- Juliana Nataly Tubón Tarcan
- Juan Guillermo Pachón Grisales
- Un menor de edad , quien fue puesto a órdenes de las autoridades competentes, conforme a la normativa legal vigente.
Guayaquil
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Evidencias incautadas
- 30 casquillos
- 26 cartuchos
- 13 balas
- Cuatro proyectiles encamisados
- Dos armas de fuego
- Cinco teléfonos celulares
- Sustancias sujetas a fiscalización
- Un vehículo que fue recuperado.
Investigación en curso
Las primeras líneas de investigación apuntan a que el ataque armado estaría vinculado a una confrontación entre estructuras delictivas por el control de territorios y actividades ilegales, una modalidad que ha provocado un aumento de hechos violentos en distintos sectores del país.
El proceso se encuentra en fase de investigación previa, con los sospechosos ya identificados, detenidos y puestos a órdenes de la autoridad judicial, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades y el grado de participación de cada implicado.