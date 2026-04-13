Josh Paredes denuncia odio tras semifinal de MasterChef: “me desean la muerte”

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Josh Paredes denuncia insultos tras semifinal de MasterChef Ecuador en redes sociales



La finalista expone amenazas y habla del impacto en su salud mental previo a la final





La polémica ocurre días antes de la final del reality transmitido por Teleamazonas

Josh Paredes, finalista de MasterChef Celebrity Ecuador, publicó un mensaje en redes sociales donde expone insultos y amenazas recibidas tras la semifinal. La influencer habló sobre el impacto en su salud mental y cuestionó los límites del comportamiento digital. Sus declaraciones surgen a días de la final del reality.

La semifinal de MasterChef Celebrity Ecuador dejó a tres finalistas definidos, pero también abrió un debate en redes sociales. Josh Paredes utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video grabado la madrugada del 11 de abril, en el que describe el impacto de los mensajes que ha recibido durante la competencia.

“Hoy es 11 de abril. Son las 2 de la mañana y no sé si voy a publicar este video, pero eh igual lo voy a grabar”, inicia en su sentido testimonio.

La creadora de contenido señaló que no pudo disfrutar el momento tras clasificar a la final. “Esta noche se vivió la semifinal de MasterChef y yo no pude festejar, no pude sentirme bien. No pude acompañar a mi familia, en su alegría, festejándome a mí. Porque estaba metida en las redes sociales viendo cómo me insultaban, cómo la gente podía llegar al límite de desearme la muerte”.

Josh Paredes: "Yo sé que desde el día 1 yo di todo en mí y yo yo estoy ahí porque me lo merezco"

En su relato, Paredes menciona mensajes que hacen referencia a su salud. “Como veo mensajes donde decían, ‘Ojalá te hubieses muerto con el cáncer’”.

También cuestiona el nivel de agresividad en plataformas digitales. “Yo creo que hay niveles de respeto que a veces no entiendo, o sea, no entiendo y no quiero entender porque jamás me quiero poner en la cabeza esas personas porque yo jamás sería esas personas”.

La finalista sostiene que su participación responde a un proceso dentro del programa. “Yo sé que desde el día 1 yo di todo en mí y yo yo estoy ahí porque me lo merezco”.

Paredes indicó que el contenido de los mensajes ha escalado a amenazas. “Y sobre todo ya me duele que se metan a temas tan personales como decirme la muerte, eh como escribirme a amenazar, cosas que para mí de verdad ya no tienen sentido”.

En el mismo video, la participante expone el impacto emocional de la situación. “Y soy humano y me duele y es obvio que me duele. Y obviamente nunca hubiese querido que esto se apañe con algo así, que yo no pueda festejar esto, que no me pueda sentir feliz de mis logros, pero lastimosamente está pasando”.

Finalmente, cuestiona el costo personal de la exposición mediática. “Yo no sé si quiero hablar, yo no sé si va esto vale la pena, no sé si mi poner en riesgo mi salud mental también está valiendo la pena”.

Sus compañeros del programa le dieron respaldo en los comentarios. Entre ellos, José Luis Cañizares, Johnta, Jorge Campozano y Sebastián Napolitano. También lo hizo Mara Topic, quien fue la última en salir de las cocinas. "Voy a repetir lo que dije en cada episodio, eres una cocinera EXTRAORDINARIA, pero sobre todo, cocinas con el corazón… y eso es lo más bello. Mereces muchísimo esta final, junto a Andy y Frickson. Y pase lo que pase, que siempre gane el amor sobre el odio":

La final de MasterChef Celebrity

La final de MasterChef Celebrity Ecuador se realizará el martes 14 de abril de 2026 a las 21:00 por Teleamazonas. Josh Paredes competirá junto a Frickson Erazo y Andy Suzuki por el título del programa, luego de superar una temporada con retos de cocina y evaluaciones del jurado.