Abrir TikTok y encontrarse con uno de sus vídeos causa una sonrisa automática. No hay sketches, no hay actuaciones, pero su forma de contar las cosas ha impactado en más de 200 mil seguidores que diariamente comparten y comentan su contenido con humor morlaco. La persona detrás de esta cuenta es Josh Paredes Quintero, una comunicadora cuencana que encontró en las redes sociales una ventana para dar rienda suelta a sus ocurrencias.

Conocida en su ciudad por haber sido parte como presentadora del programa matutino Buendía TV y ser locutora en Radio Activa, en sus redes sociales ha conseguido más impacto a nivel nacional. Aunque ahora está dedicada a la parte comunicacional más formal dentro de una institución, su estilo tan libre encuentra espacio y sus frases comienzan a ser parte de la cotidianidad de su comunidad.

EXPRESIONES conversó con la creadora de contenido, que ha comenzado a popularizar sus frases por todo Ecuador.

Josh Paredes. FOTOS: ADRIÁN LOJA

El periodismo la encontró

Josh pretendía ser abogada, pero el destino le tenía otra opción. Así fue que incluso con la aprobación de la facultad para entrar a estudiar Derecho, se enamoró de la Comunicación y cambió de parecer.

“Siempre he sido muy extrovertida, habladora y aventurera. No me cohibía y siempre me dieron las alas para ser yo misma”, explica. Pero también la molestaban con que era “peleona y que debatía”. La idea de las leyes fue como una broma, pero cambió con una visita de orientación académica. “Me enamoré de los medios en una casa abierta. Fui descubriendo mi pasión poco a poco. Quemar suela en las calles, ayudar a las personas con temas sociales, es lo que realmente valoro de la profesión. Ahorita estoy algo alejada de los medios tradicionales y estoy descubriendo la comunicación institucional”.

La radio y la televisión cuencanas son las ramas en las que ha participado. A esta última ingresó en su primer año de universidad, tras un casting. “A los dos días ya estaba al aire”, recuerda. “Tenemos un amor con las cámaras. Nunca les tuve miedo y eso fue lo que me ayudó mucho para ese casting”.

“La farándula debe tener miedo de mí”

¿Trabajar en Cuenca limita el ser conocida a nivel nacional?, fue la pregunta que EXPRESIONESle realizó a la comunicadora, que ahora tiene público en todo el país. Reconoce que los públicos son muy diferentes entre las tres ciudades principales del Ecuador, pero que la TVsiempre ha sido un aliado para ella.

“Siempre he querido llegar a un canal de televisión nacional, sea en Guayaquil o Quito. Sé que con la ley de la atracción, esto va a pasar. No le tengo miedo a la farándula; ella me debe de tener miedo a mí”, bromea.

También especifica el gusto de la audiencia de su ciudad. “En Cuenca no existe la farándula y es muy tranquilo todo con respecto a ella. No hay programas así, capaz porque no se consumen mucho esos contenidos y por eso no resultan los programas de este tipo”, estima.

Pero sin duda, lo que ocurre con el Hollywood criollo se conoce de pasada. “Sí reconocemos a los personajes. Quizá falta un representante cuencano en los medios más grandes para que exista el interés. El último farandulero cuencano fue el Lobo Burbano. También Monse Astudillo. Ha pasado bastante tiempo desde que ellos estaban en esto”.

De Cuenca para el mundo

La periodista quiere incursionar en la actuación y por eso desea tomar clases. Un talento más para explorar en sus redes sociales. Es por este medio propio que ha afianzado una gran relación con su comunidad digital. “El humor es mi arma”, asegura la tiktoker, que tiene como rutina subir dos videos diarios. Ella sabe que tener tanto público es una responsabilidad que conlleva tener una voz importante.

“No me molesta la palabra ‘influencer’ y sé de personas que la odian. Yo me considero una creadora de contenido. Mi forma de influenciar en las personas es sacándoles una sonrisa con mis videos y audios. Mi comunidad es para ser feliz. Yo no tengo filtros en redes sociales y puedo asegurar que soy la de la vida real”.

Sus frases y forma de hablar la han vuelto popular. El dicho ‘deja, deja’, con su característica pronunciación, ya es su sello tras contar alguna anécdota. “Hay veces que hay audios y videos que son basadas en mis experiencias. Las redes te piden crear cada vez más, por eso también me inspiro en lo que ocurre en mi entorno, con mis amigos, y lo replico en mis redes sociales. Mis amigas y los memes son mi ayuda. Me encanta que repliquen mis frases”.

Josh agradece lo bueno y lo malo que le dejan las apps de socialización. “Mi comunidad es sana y tranquila. Nunca faltan comentarios desatinados y por eso me preparé mentalmente para que ese tipo de cosas no me afecten. No les doy ‘papaya’ a los ‘haters’. A veces respondo a ciertos comentarios fuera de lugar. Y la verdad, agradezco a todos porque muchos de estos videos me han hecho tener más visualizaciones”.

Fotos: Adrián Loja (IG:@elchamo.ph).

Producción: Alejandra Cereceda (IG: @alecereceda83).

Maquillaje: Dayana Almeida (IG: @dayanalmeidaa).

Peinado: Jess Narváez (IG: @jessnarvaez_studio).

Vestuario: Viviana Vélez (IG:@lavivivelezboutique).