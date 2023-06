Jorge Roura Cevallos es considerado uno de los precursores de la arquitectura moderna en Cuenca. Su legado quedó plasmado en las residencias y edificaciones institucionales. Pero este talento y entrega se transmitió a todos sus descendientes. Juan Roura, su nieto, es parte de una familia de arquitectos y constructores, conforma el rubro, pero con una identidad propia. Aunque tiene mucho de histórico.

Con una visión más independiente se volcó a una profesión prima-hermana, el diseño de interiores. Así, entre planos, ideas, y proyectos ha ido construyendo con mucho estilo su visión del mundo nocturno, uno que ha atrapado a toda la movida del entretenimiento de la capital azuaya, Cuenca.

El fútbol estuvo en su camino por 14 años, como jugador el equipo de la segunda categoría Estudiantes pero el seguir la carrera de su familia siempre estuvo en sus planes. Las canchas de este club estaban en el terreno de su familia, junto a la casa de sus abuelos. Allí se fundó el equipo en 1971. Luego, también vería nacer otro sueño.

“Mi abuelo, mi papá, mis tíos y mis primos son arquitectos. Yo estudié la carrera pero tuve un hijo a muy pronta edad, a los 19 años. Esto me impidió seguir esa carrera por la demanda de horarios pero me apunté a Diseño, que va bastante de la mano. Yo había trabajado ya muchos años con mi papá (Xavier) y también tenía experiencia en el campo”, recuerda.

Aunque no pudo seguir con la misma tradición, no se arrepiente. Ahora esta es su pasión.

“No voy a mentir. En un principio me sentía un poquito frustrado de no poder continuar con la tradición de mi familia y por eso busqué la carrera más parecida y con los horarios más flexibles. Entré en el Diseño de interiores y me gustó mucho más que la Arquitectura. Me encantan los terminados, remodelar una casa, diseñar espacios, darles una nueva vida”.

Así fue cómo con cada proyecto que con su estudio definió pudo abrirse campo en el que le llevaría a otra vuelta en su vida, administrar bares y restaurantes pero concebidos a partir de la nada. Desde el diseño arquitectónico hasta la carta de licores. En 2018 nació este empresario que cambió los planos por menús. Garden, Rooftop e Histórico son tres de los centros nocturnos que creó pero como es habitual en los negocios de diversión estos suelen mutar rápidamente. Es Histórico su tercer hijo, y a quien le está entregando casi todas sus noches. Para ‘criarlo’ tiene ayuda. Junto a sus hijos Juan Xavier y Ana Belén lo han convertido en el punto de moda de la capital azuaya.

Este espacio es diferente. Fue un reto puesto que está en el punto contrario a su estilo y a todo lo que había hecho con anterioridad. Una propiedad antigua en las calles Simón Bolívar y Benigno Malo, en pleno centro tradicional de Cuenca, se erige la discoteca – restaurante más in de esta ciudad.

“Ya había creado algunas discotecas como Garden, Rooftop, y otra en Nueva York. Pero mantener esta casa antigua con un concepto de diversión era complicado. Además de que toda su decoración es muy barroca, cargada”. Los flashes, el neón, se unieron con la arquitectura tradicional, una idea que soñó y que al despertar por la madrugada tuvo que apuntar para llamar a la dueña del edificio.

Garden, su primer proyecto, lo vendió en abril del 2022 y a las dos semanas apareció la oportunidad de arrendar esa casa antigua y con mucha importancia. “Pertenecía a una familia alemana y es considerada una de las estructura más importantes del Centro Histórico”, cuenta Juan.

Este lugar significó para la familia Roura como abrir un tesoro. La parte principal del edificio, compuesto por cuatro habitaciones y un patio central estaba contemplada para la adecuación del bar restaurante, en el cuarto principal se destacaba el centro de diversión. Sin embargo, en la renovación se dio cuenta de un nuevo espacio. Esta Casa Patio era más grande de lo pensado y con ella colindaba una huerta con la mismas dimensiones del terreno, por lo que pudo expandir su concepto. “Tenía dos meses readecuando cuando en una inspección me comunican que atrás había un huerto, con tanta maleza que no se podía ni pasar. Así fue como llegó la idea a mi cabeza de hacer una discoteca casi al aire libre. Eran las ruinas de algo histórico, tal como me había atrapado una fiesta en lugares antiguos de Egipto. Por eso, aquí queda mucho de la estructura original. Las paredes son de adobe, se mantiene la madera original. Pero con mucho de la cultura pop”.

Juan asegura que no hace nada que al él no le guste disfrutar. “Creé Histórico con la visión de hacer un punto de diversión que me haga querer ir todos los días”.

Aunque sus hijos son los administradores, él no deja de visitarla cada noche porque le gusta ponerle su impresión a todo. También su disciplina. Por eso, estw es su tercer hijo.

Juan se sincera sobre el mercado y cómo la movida nocturna del país y de su ciudad tiene varias particularidades. “El que pega en Cuenca pega en cualquier parte del mundo”, afirma. “La gente es muy exigente, le gusta lo bueno, lo bonito y lo barato. La gente mayor no quiere estar con la gente menor y es un mercado reducido y la gente se casa muy joven”.

La expansión a otras ciudades está en sus planes y Guayaquil está en la mira. El legado Roura quiere seguir creciendo.

Personal

- Estudios. Hizo una maestría en Diseño de Interiores en España.

- Sueño. Le encantaría montar una discoteca dentro de una iglesia antigua.

- Deportista. Va al gimnasio diariamente. Ha competido en Crossfit y en Triatlón.

