Marcos Olmedo: El segundo jugador de Mushuc Runa fallecido en 8 meses

Mushuc Runa golpeado por la muerte: Acuña y Olmedo partieron en un mismo año

El 2025 quedará en la memoria de Mushuc Runa como un año teñido de negro. En apenas ocho meses, la muerte irrumpió dos veces en el camino del club indígena, golpeando con fuerza a su hinchada y sumiendo en luto a toda la familia del “Ponchito”. La pérdida de dos futbolistas en circunstancias distintas ha dejado una herida profunda que trasciende el ámbito deportivo.

El primer dolor llegó en los albores del año. El sábado 4 de enero, el delantero uruguayo Mathías Acuña, de 32 años, fue encontrado sin vida en un hotel de Ambato, justo antes de que el equipo comenzara la pretemporada.

Dos perdidas en una misma temporada

La noticia sacudió a dirigentes, compañeros y aficionados. Acuña había regresado un día antes tras unas cortas vacaciones, pero nunca alcanzó a pisar la cancha nuevamente.

Su muerte dejó consternación en el fútbol ecuatoriano, pues el atacante había sido uno de los jugadores más decisivos en la temporada pasada, con 19 partidos y 8 goles.

Ocho meses después, el luto volvió a posarse sobre el club. El 25 de agosto, el joven futbolista Marcos Olmedo, recién llegado en junio, falleció en un accidente de tránsito en el que también murieron otras dos personas. Su paso por el “Ponchito” fue breve, apenas cuatro partidos, el último de ellos el 27 de julio, cuando disputó 46 minutos.

El Ponchito está de duelo

Pese a su corta estadía, Olmedo había despertado expectativas en la hinchada por su juventud y proyección, pero la vida le cerró el camino demasiado pronto.

Dos muertes, dos historias inconclusas y un mismo dolor que enluta a Mushuc Runa. Lo que debía ser un año de lucha deportiva se convirtió en una temporada marcada por la tragedia. El club, símbolo de los pueblos indígenas, ha debido enfrentar fuera de las canchas un duelo que trasciende lo futbolístico.

El 2025 será recordado como el año en que la muerte visitó dos veces al Ponchito. Los nombres de Acuña y Olmedo quedarán escritos en la memoria eterna del club, como recordatorio de que la camiseta de Mushuc Runa también guarda historias de vida que fueron interrumpidas demasiado pronto.

