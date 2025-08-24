Expreso
marcos olmedo sdfsfs
Marcos Olmedo tenía 26 años de edad y desde junio jugaba para Mushuc Runa.cortesia

Falleció Marcos Olmedo: Así fue el impactante choque que produjo su muerte (video)

El joven jugador de Mushuc Runa perdió la vida en una carretera de Quinindé, Esmeraldas

La mañana de este domingo 24 de agosto, el fútbol ecuatoriano se vistió de luto con la trágica noticia del fallecimiento del jugador Marcos Olmedo, mediocampista de Mushuc Runa, en un accidente de tránsito en Quinindé, Esmeraldas.

Lea también: El futbolista Marcos Olmedo falleció en trágico accidente: ¿Quién era el jugador?

El deceso de Olmedo se produjo apenas horas después de que el joven de 26 años formara parte de la convocatoria de su equipo en el partido disputado el sábado ante Macará (perdió 2-1), por la fecha 26 de la LigaPro.

Según informes preliminares, el accidente pudo haberse originado porque el futbolista se habría quedado dormido al volante. No obstante, se aguarda el pronunciamiento oficial de las autoridades para confirmar las causas exactas del siniestro.

Marcos Olmedo
Marcos Olmedo falleció en vía a Quinindé.Luis Cheme
Olmedo había llegado a Mushuc Runa en junio de este mismo año, buscando consolidarse en el equipo. En los tres meses que llevaba viviendo en Ambato, disputó cuatro partidos y luchaba por ganar un puesto en el rol titular.

A lo largo de su carrera, el volante vistió las camisetas de varios clubes de renombre como Aucas, América de Quito, Macará y Liga de Quito. Sin embargo, su mayor logro fue el título de la Copa Ecuador que consiguió en 2024 con El Nacional, club en el que dejó una huella imborrable.

Video del accidente automovilístico de Marcos Olmedo en Quinindé

