Socios de Emelec reclaman enérgicamente tras la fiesta de jugadores: Esto dijeron

Tras la revelación de EXPRESO y EXTRA, la repercusión en la tienda azul persiste. Emelec decidió abrir una “investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos” que vinculan a los miembros de su plantilla con una fiesta en Samborondón, el pasado domingo y lunes, luego de la victoria frente a Técnico Universitario (1-0) en LigaPro.

Desde el club informaron a este Diario que los responsables tendrán sus sanciones. Ante esta situación, los socios Luis Zambrano y Francisco Granizo criticaron la manera de obrar de los futbolistas y, aunque comparten la idea de que “no debería haber un castigo mayor”, creen que tiene que llegar un “fuerte llamado de atención”, porque están en una instancia decisiva del torneo.

“Es una lástima que hayan tomado la decisión de irse de farra y no haber ido a sus casas a descansar. El hecho de venir en una buena racha no significa que hoy el futbolista de Emelec pueda hacer lo que le dé la gana”, dijo Zambrano, quien asimismo afirmó que “los directivos tenían que haber estado atentos”.

Emelec "no está para fiestas", asegura un socio del club

“Hoy el Bombillo no está para andar de fiestas, sino más bien estar mental y físicamente concentrados en terminar bien el año 2025, que ha sido muy duro para la hinchada azul... El objetivo mínimo debe ser estar en un torneo internacional nuevamente”, agregó el socio.

Por su parte, Granizo manifestó que “no se debe satanizar el tema y al final del día son seres humanos”. No obstante, piensa que sí sería “censurable” el hecho de haber existido “excesos que perjudiquen el rendimiento de los jugadores”, lo que califica como “una fuerte falta de profesionalismo”.

“(Hacemos) Un llamado a la conciencia, porque deben cuidarse en todos los aspectos. Estamos enfrentando partidos decisivos para intentar entrar al (primer) hexagonal. Hacerlo sería importante”, remarcó el socio.

Y es que el conjunto millonario, que estuvo peleando en la parte baja de la tabla fechas atrás, se ha levantado del mal momento y ya lleva cinco partidos sin perder en la LigaPro. Su ascenso también se ve reflejado en la Copa Ecuador, en la que avanzó a octavos de final tras eliminar a Miguel Iturralde.

¿Cuándo juega Emelec ante Independiente del Valle?

Con este remezón, Emelec afronta su preparación para el partido ante Independiente del Valle, líder del torneo, este domingo 24 de agosto a las 15:30 (hora de Ecuador), en el estadio George Capwell.

Este encuentro, válido por la fecha 26 de la LigaPro, será decisivo para las aspiraciones del Bombillo, que hoy está en la novena casilla de la tabla, con 35 puntos.

