Christian Cueva, centro de la polémica: Así titulan en Perú el escándalo en Ecuador

El jugador peruano está en la lupa en los medios de su país. Esto, luego de involucrarlo con participar en una fiesta

El experimentado futbolista peruano Christian Cueva continúa siendo el centro de atención mediático, luego que EXPRESO y EXTRA revele que él, junto a otros jugadores habrían participado en una fiesta en una urbanización privada de Samborondón.

Los vecinos de la zona fueron los primeros en alertar sobre el ruidoso festejo. Informaron que el alto volumen de la música y los cánticos se prolongó durante la madrugada, a pesar de los reiterados pedidos para que bajaran la bulla a los que, según los reportes, los futbolistas y asistentes ignoraron los reclamos de la comunidad y continuaron con la celebración.

La fiesta, que de acuerdo a la información compartida por los residentes empezó al rededor de las 23:00 del domingo 17 de agosto, tras llegar de Ambato del duelo ante Técnico Universitario. Se habría prolongado por más de 18 horas, es decir, el festejo duró hasta las 05:00 del lunes 18, lo que provocó una molestia aún mayor entre los habitantes de la zona.

El presidente Jorge Guzmán convocará a una reunión con la plantilla para abordar el tema con los jugadores. FREDDY RODRÍGUEZ

Esta información trascendió a los medios de comunicación de Perú, los que buscaron ponerse en contacto con EXPRESO Y EXTRA para conocer pormenores de lo que, supuestamente, estaría inmiscuido el exjugador del seleccionado bicolor. Rápidamente comenzaron a hacerse eco en las plataformas digitales.

Cueva negó su presencia en la fiesta entre jugadores

Ante los rumores, Cueva buscó conversar con el personal de EXPRESO para responder sobre el escándalo. Respondió de inmediato y desmintió su participación en el festejo: "Yo no estuve presente", declaró tajantemente por vía telefónica.

Medios peruanos hablan Christian Cueva y lo que está involucrado en Ecuador

