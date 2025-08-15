Christian Cueva en la encrucijada: Emelec vs. escándalo de amor en Perú ¿Qué pasó?

El jugador peruano no puede vivir días de tranquilidad. Cueva intenta concentrarse en el Bombillo, pero en Perú hay escándalo

Mientras el balón rueda y la afición de Emelec espera ver a Christian Cueva brillar en la cancha, el jugador peruano se encuentra en el epicentro de una tormenta mediática, pero no por su desempeño deportivo. Desde su país natal, Perú, los titulares no se centran en sus jugadas o en su adaptación al fútbol ecuatoriano, sino en los rumores de una supuesta crisis sentimental con su pareja, la cantante Pamela Franco.

La relación de Cueva y Franco se ha convertido en el principal foco de atención en la prensa del espectáculo peruana. Las alarmas se encendieron cuando Pamela Franco eliminó las fotos con el futbolista de sus redes sociales y publicó estados con canciones de desamor, actos que muchos interpretaron como el preludio de una ruptura.

A pesar de que los amigos de la pareja, como el entrenador de Franco, Dilbert, y un amigo cercano, Stewart, han salido a desmentir los rumores, la especulación continúa. Los amigos aseguran que la pareja está más sólida que nunca y que el contacto entre ellos es constante y cariñoso, incluso a la distancia. Según ellos, la inclinación de Franco por las canciones románticas es habitual y no debe ser interpretada como una señal de problemas.

Christian Cueva regresa con alegría y liderazgo a Emelec, antes del partido contra Técnico Universitario. FREDDY RODRÍGUEZ

Christian Cueva ratificó el compromiso en Emelec

Mientras los medios peruanos diseccionan cada movimiento en las redes sociales de la pareja, Christian se mantiene concentrado en su objetivo profesional. El futbolista ha dejado claro que su prioridad es su presente en el Bombillo, aunque existen rumores de que otros equipos también lo estarían buscando.

El contraste es notable. Un futbolista que busca consolidarse en una nueva liga y un país que sigue con lupa cada detalle de su vida personal. En este escenario, Cueva no solo tiene que lidiar con la presión deportiva, sino también con el ruido mediático que llega desde miles de kilómetros de distancia.

