Beach Tennis Ecuador: Así se definieron los campeones del circuito 2025 en Playas

El Circuito cerró la temporada con más de 300 competidores a lo largo del año. En enero arranca el nuevo ciclo

Mateo Lecaro y Carlos Josué Rodríguez durante uno de los partidos de definición.

El Circuito Beach Tennis Ecuador cerró el fin de semana del 20 y 21 de diciembre la temporada 2025 con la disputa de la octava parada que tuvo como sede el Ocean Club en General Villamil, Playas, y que dejó campeones en 6 categorías.

La última fecha reunió a 35 parejas participantes, quienes compitieron en las divisiones Amateur e Intermedio Masculino, Suma Masculino (Avanzado + Intermedio), así como Mixto Amateur, Mixto Intermedio, y Mixto Suma (Avanzado + Intermedio).

De acuerdo con los organizadores, durante las 8 fechas disputadas, el torneo reunió a más de 300 competidores, que a su vez congregaron a cientos de aficionados que dinamizaron la competencia; de ahí que el fin de semana en Playas llegaron los mejores.

Siga leyendo: (Felipe Caicedo anticipa su retiro definitivo del Barcelona SC y del fútbol (VIDEO))

LOS GANADORES DE LA TEMPORADA 2025

Amateur Masculino

Campeones: Ricardo Lindao y Luis Chango (Babahoyo)

Vicecampeones: Mateo Lecaro y Carlos Josué Rodríguez (Guayaquil y Playas)

Intermedio Masculino

Campeones: Niels Van Belzen y Christopher Yagual (Guayaquil y Salinas)

Vicecampeones: Andrés Falcones y César Rodríguez (Guayaquil)

Suma Masculino (Avanzado + Intermedio)

Campeones: Andrés Falcones y Freddy Rodríguez (Guayaquil)

Vicecampeones: Julio Bermúdez y David Chumo (Guayaquil)

Carlos Josué Rodríguez (i), Mateo Lecaro, Beto Jairala y Daniel Montoya, jugadores de la última parada. Cortesía

Mixto Amateur

Campeones: Mateo Lecaro y Vanessa Ycaza (Playas)

Vicecampeones: Patricio López y Vanessa Galarza (Salinas)

Mixto Intermedio

Campeones: Christopher Yagual y Gemita Matias (Salinas)

Vicecampeones: Patricio López y Vanessa Galarza (Salinas)

Mixto Suma (Avanzado + Intermedio)

Campeones: Alejandro Ycaza e Ylinka Draskovich (Guayaquil y Playas)

Vicecampeones: Fernando Quintana y María Emilia Quintana (Guayaquil)

“El nivel experimentado en la edición de este año demuestra los pasos importantes que el Beach Tennis está dando en el país. Somos una práctica que se ha visto beneficiada por el auge de los deportes de raquetas y palas, así que esperamos un crecimiento aún mayor en el 2026”, precisó Carlos Rodríguez, director general del Circuito Beach Tennis Ecuador.

Reconocimiento especial 2025

Alexis González, director deportivo del circuito, fue reconocido por la formación de nuevos talentos. Cortesía

Aprovechando el cierre de temporada, el equipo organizador del torneo realizó un reconocimiento especial al director deportivo Alexis González Madris, por su aporte al desarrollo de la práctica no solo en Ecuador, sino también a nivel regional, pues el modelo del evento ya está siendo replicado en países vecinos. “Su compromiso permanente en la formación de nuevos talentos y futuros tenistas de esta disciplina ha sido clave para elevar el nivel competitivo del circuito, que a su vez consolida la estructura deportiva que impulsa el crecimiento sostenible del Beach Tennis en el país”, acotó Rodríguez.

Para el 2026 el Circuito Beach Tennis Ecuador ya tiene prevista la primera parada para finales de enero en Guayaquil, y desde febrero empezará a recorrer los diferentes balnearios del país con la temporada playera.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!