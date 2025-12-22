Jessica Palacios, mejor Atleta Junior Femenina en los Panam Sports Awards 2025

La menor de las Dajomes logró en base a oros y récords el reconocimiento de la mayoría de votantes en el continente

La pesista ecuatoriana Jessica Palacios fue reconocida este lunes 22 de diciembre como la Mejor Atleta Junior Femenina en los Panam Sports Awards Junior 2025, galardón entregado por Organización Deportiva Panamericana al cierre de la temporada.

De acuerdo con el máximo rector del deporte olímpico a nivel continental, la tricolor obtuvo el 24,16 % de los votos de un total de 45.000 votantes. El segundo lugar fue para Agostina Hein (Argentina, natación), seguida de Stephanie Balduccini (Brasil, natación), Emily Santos (Panamá, natación), Charlotte Simoneau (Canadá, levantamiento de pesas), Stefany Cuadrado (Colombia, ciclismo) y Charleigh Bullock (Estados Unidos, gimnasia artística).

Jessica Palacios recibe el Premio a la Mejor Atleta Femenino en los Panam Sports Awards Junior 2025.



Un reconocimiento a su talento, determinación y a una temporada que dejó huella en el deporte panamericano.



El proceso de elección se desarrolló durante 20 días a través del sitio web oficial del ente deportivo, hasta que fueron oficializados finalmente este lunes 22 de diciembre, una vez concluido el periodo de elección.

Oro, récords y clasificación al ciclo olímpico

La pesista tricolor alcanzó esta distinción gracias a su actuación en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, donde obtuvo la medalla de oro en la categoría 62 kg y estableció dos nuevos récords en el torneo: 100 kilogramos en arranque y 222 kilogramos en el total olímpico, resultados que además le permitieron asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027, tercer y penúltimo evento del ciclo olímpico que culminará en los Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Jessica Palacios es la menor de las tres hermanas Dajomes-Palacios (Neisi, Angie y Jessica), familia vinculada históricamente al levantamiento de pesas en Ecuador. Su desempeño en ASU2025 la posiciona como una de las principales representantes juveniles del continente en su disciplina.

El Comité Olímpico Ecuatoriano precisó que los ganadores de los Panam Sports Awards Junior 2025 recibirán su reconocimiento oficial durante la Asamblea General de Panam Sports, prevista para el primer semestre de 2026.

