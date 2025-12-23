Bob Esponja vuelve al cine en Ecuador este 25 de diciembre

La historia sitúa al personaje fuera de Fondo de Bikini, en una travesía que pone a prueba su deseo de demostrar valentía

La franquicia animada regresa a la pantalla grande con Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, producción de Paramount Animation y Nickelodeon Movies que se estrenará en Ecuador este 25 de diciembre, coincidiendo con la cartelera navideña en todo el país.

La sinopsis de Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados

La historia plantea un nuevo recorrido para el protagonista amarillo, Bob Esponja, quien decide demostrarle a Don Cangrejo que puede ser más que “un chico bueno”. En ese intento por probar su valentía, el personaje sigue al Holandés Volador, el pirata fantasma que recorre los mares, lo que desencadena una travesía fuera de Fondo de Bikini y lo conduce a escenarios no explorados dentro del universo de la serie.

En esta entrega, Bob Esponja no está solo. Patricio, Arenita, Calamardo y otros famosos personajes acompañan el viaje, que combina comedia y situaciones derivadas del desafío que representa abandonar el entorno habitual. La trama se desarrolla a partir de la relación entre Bob Esponja y su jefe, así como del deseo del personaje por asumir responsabilidades que considera propias de un “adulto”.

La película está dirigida por Derek Drymon y producida por Lisa Stewart, Pam Brady y Aaron Dem. El guion fue escrito por Pam Brady y Matt Lieberman, a partir de una historia desarrollada por Marc Ceccarelli, Kaz y Brady.

