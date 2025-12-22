Avatar: Fuego y cenizas debuta con $ 365 millones en taquilla

La historia retoma el recorrido de Jake Sully y Neytiri, interpretados por Sam Worthington y Zoe Saldaña

El retorno de Pandora a la cartelera internacional se concretó con cifras que colocan a Avatar: fuego y cenizas como el principal estreno de la temporada. La tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron debutó con 12 millones de dólares en preestrenos en Estados Unidos y 43,1 millones en mercados internacionales, durante su lanzamiento inicial en 43 territorios, según datos de Box Office Mojo. El desempeño inicial la ubicó de inmediato como líder de la taquilla prenavideña.

Las estimaciones para su primer fin de semana completo proyectan entre 90 y 105 millones de dólares en el mercado estadounidense. A escala global, los analistas prevén un arranque de entre 340 y 365 millones de dólares, un rango que permitiría a la producción perfilarse hacia el grupo de películas que superan los mil millones de dólares en recaudación mundial, una meta ya alcanzada por las entregas anteriores de la franquicia.

La historia retoma el recorrido de Jake Sully y Neytiri, interpretados por Sam Worthington y Zoe Saldaña, quienes regresan junto a su familia Na’vi para enfrentar a la tribu Mangkwan, un grupo asentado en una región volcánica de Pandora.

El conflicto se desarrolla luego del contacto con el clan acuático Metkayina, introducido en Avatar: The way of water (2022), ampliando el mapa social y territorial del universo creado por Cameron.

La distancia entre J Balvin y Bad Bunny: envidia, éxito y reconciliación pública Leer más

Avatar (2009) se estrenó con 77 millones de dólares, permaneció siete semanas como líder de taquilla y cerró con 760 millones en Norteamérica y 2.920 millones a nivel mundial. Avatar: The way of water (2022) debutó con 134 millones, acumuló 688 millones en Estados Unidos y superó los 2.300 millones globales, cifras que la ubicaron como la tercera película más taquillera de la historia. Para igualar ese recorrido, especialistas citados por Variety señalan que Fuego y cenizas deberá sostener su presencia durante el periodo navideño y mantener la demanda en formatos Imax y 3D.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!