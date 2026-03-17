Caso Villavicencio: Fiscalía y procesados blindan sus tesis sobre el crimen

Nuevas pericias son incorporadas por la acusación para demostrar la estructura política tras el crimen de Villavicencio

Quito. Amanda (d) y Tamia Villavicencio, acompañadas de su abogado, asisten a las diligencias en la Fiscalía.

La Fiscalía General busca reforzar su teoría sobre la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio con audios, pericias y versiones. Tras concluir la instrucción fiscal el pasado jueves 12 de marzo de 2026, al expediente se incorporarán grabaciones extraídas de dispositivos electrónicos que apuntan a una presunta estrategia de manipulación, compra de testigos y presiones para desacreditar el caso antes de su paso a la etapa preparatoria de juicio.

Para ello, la Fiscalía acelera las últimas comparecencias. Entre las personas citadas hay figuras vinculadas a la Revolución Ciudadana (RC), como Rafael Correa, Alexis Mera, Juan Andrés González, Suad Manssur, Priscila Schettini y Freddy Carrión Intriago, quienes fueron llamados a rendir versión entre la tarde de ayer y hoy.

El pedido se realizó tras la extracción de audios del teléfono del expolicía Ronny Rengel, procesado en el caso León de Troya por presunta difusión de información restringida (un delito menor), junto con Tannya Varela, ex comandante general de la Policía Nacional.

Un audio con supuestas voces del correísmo

Según Amanda Villavicencio, hija de la víctima, en uno de estos audios se escucharía a figuras del correísmo en una reunión de Zoom, en la que habrían acordado dar su apoyo a la narrativa de Xavier Jordán, quien sostiene que el caso fue armado por la Fiscalía.

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Jordán, prófugo en Miami, y el exministro José Serrano, también procesado en este caso, han señalado como responsables al gobierno de Guillermo Lasso y al caso León de Troya sobre la mafia albanesa. Y ahora, tras la versión de alias Pipo, acusan al presidente Daniel Noboa.

“Pipo Chavarría, jefe de Los Lobos, acusa directamente, ante las autoridades españolas, a Daniel Noboa como autor del asesinato de Villavicencio, y la Fiscalía llama a declarar... ¡a los correístas!”, escribió Rafael Correa desde Bélgica.

Las hijas de Villavicencio indican que la defensa de Serrano presentó una grabadora de voz con una conversación de María Paula Christiansen, esposa de Serrano. Según ellas, el audio demostraría un método para comprar testigos mediante recursos económicos y amenazas.

La relación entre los involucrados también quedó documentada cuando EXPRESO, en septiembre de 2025, reveló que la casa donde residían Serrano y Christiansen en Miami pertenece a una empresa de Jordán, Doral Asset 1 LLC.

Los argumentos del prófugo Jordán

Por su parte, Xavier Jordán anunció desde Miami que posee tres evidencias para su defensa:

Las declaraciones de Marcelo Lasso, quien vinculó a Guillermo Lasso y Danilo Carrera con el financiamiento del crimen de Villavicencio. La información del teléfono de Villavicencio filtrada y publicada por Priscila Schettini en 2024 bajo ninguna cadena de custodia. Un audio de Lenin Vimos, exabogado de Los Lobos, en el que afirmaría que la Fiscalía creó declaraciones de testigos para sostener la tesis contra el correísmo.

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Otro de los llamados a ampliar su versión es René Fernando Coronel Naveda, excoordinador del Centro de Privación de Libertad de Cañar. Coronel, en su primera versión, afirmó que se reunió con Christiansen en Miami para entregarle un archivo de una conversación telefónica con Vimos.

En el supuesto diálogo, Vimos habría afirmado que la Fiscalía creó las declaraciones de los testigos para sostener el caso y la tesis: que figuras del correísmo, con contactos con la organización criminal Los Lobos, organizaron el asesinato tipo sicariato de Villavicencio.

“Sobre la RC5 cuenten la historia completa o no les conviene. ¡El país merece la verdad!”, escribió Jordán en su cuenta de la red X. Según el sospechoso, las pruebas han sido entregadas al FBI en Miami.

“Hoy he denunciado y entregado todas las pruebas, pericias forenses del caso Magnicidio Fernando Villavicencio (+) al FBI en la ciudad de Miami. Estas mismas pruebas las tiene la Fiscalía de Ecuador en su poder. Y ahora pretenden posicionar una narrativa de culpables para encubrir a los verdaderos responsables”.

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Este Diario buscó la postura de su abogado, Juan Carlos Salazar, pero no hubo respuesta.

Finalmente, la Fiscalía también llamó a rendir declaración al agente estadounidense Andrew Scott Pickle, del FBI, quien habló en septiembre de 2023 con varios de los colombianos detenidos como autores materiales, quienes fueron posteriormente asesinados en prisión.

Según su informe, en una conversación mantenida con Jules Osmin Castaño, del grupo de sicarios, Carlos Angulo, alias Invisible, les habría revelado quien dio la orden: “Nos dice a nosotros que eso viene de parte del señor Correa”.

Después del cierre de la instrucción fiscal, la agente Ana Hidalgo debe presentar su dictamen acusatorio o asbtentivo.

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