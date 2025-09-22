Una casa en Miami une a José Serrano con Xavier Jordán

La propiedad donde vivió el exministro está registrada a nombre de Doral Asset 1 LLC, donde Jordán figura como presidente

Xavier Serrano, ministro del Interior, vivió en una casa de Xavier Jordán. Ambos son ahora investigados por el asesinato de Fernando Villavicencio.

Una lujosa casa en Doral, la moderna y próspera ciudad del condado de Miami-Dade en Florida, escondía la estrecha y secreta relación entre José Serrano y Xavier Jordán.

La propiedad, valorada en 2 millones de dólares, tiene tres pisos, cinco habitaciones, cinco baños y una piscina de 1.8 metros de profundidad. Durante años fue el hogar del exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, aunque su dueño es Xavier Jordán.

Ambos fueron imputados por la Fiscalía el 3 de septiembre por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Se les investiga por su presunta participación en la autoría intelectual del magnicidio.

La vida de José Serrano en Miami: casa de lujo y autos de alta gama Leer más

La vida de Serrano en Miami fue un misterio. La casa en la que residía antes de ser detenido por las autoridades migratorias (ICE) formaba parte de un estilo de vida lujoso que no tenía coherencia con su carrera de funcionario público. A su salida del país, en 2021, declaró a la Contraloría General un patrimonio de 186,400.22 dólares.

RELACIONADAS Oficina de inmigración se opone a la liberación de José Serrano

En Estados Unidos, el que fuera uno de los hombres fuertes del correísmo, vivía en la exclusiva urbanización The Mansions, en la dirección 6740 NW 106 Ave. La Oficina de Propiedades de Miami-Dade registra como propietaria de la casa a Doral Asset 1 LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Florida, que a su vez es manejada por la compañía Stark Properties LLC.

En 2023, durante la transferencia de un departamento a nombre de la compañía Doral Asset 1 LLC aparece como presidente Xavier Jordán. Captura de pantalla

Doral Asset 1 LLC fue creada el 29 de agosto de 2019. Su representante era Charney Palacios, un agente nominal que presta servicios para manejar compañías con el fin de ocultar a los beneficiarios finales. Según Open Corporates, una de las mayores bases de datos del mundo corporativo, Palacios figura en 41 empresas como director, tesorero, representante y secretario, entre otros cargos.

Un esquema de ocultación con empresas de papel

Para no ser rastreada, Doral Asset 1 LLC ha cambiado de representantes cada año. La última modificación es del 5 de abril de 2025. En el acta aparece que Doral Asset 1 LLC es manejada por Stark Properties LLC y que esta última tiene como gerente a Luis E. Jordán, según consta en el portal Sunbiz, una página de Corporaciones del Estado de Florida. No está claro si se trata de Luis Eduardo Jordán Mendoza, hermano del investigado, o de Luis Eduardo Jordán Orozco, padre.

Lo que sí es clara es la conexión. Doral Asset 1 LLC también es propietaria de la vivienda donde vive Xavier Jordán, ubicada en Rolling Hills, en donde se tomó la fotografía conocida como la de “Los tetones”. Así lo registra la Oficina de Propiedades de Miami-Dade.

La versión de un testigo condenado que involucra a Serrano con espionaje y 'narco' Leer más

Esa imagen, difundida por Villavicencio, reveló la cercanía entre Jordán y Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, hoy prófugo en Venezuela por el caso Metástasis e investigado por el crimen del candidato presidencial.

Un tercer elemento: en 2022, EXPRESO ya había revelado una red de empresas de papel que orbitaban alrededor de Xavier Jordán y servían para ocultar propiedades. Una de ellas fue New Empire Location LLC, activa entre 2019 y 2023. En enero de 2021, esa compañía cedió los derechos de un departamento de cuatro habitaciones y cuatro baños, ubicado en el número 3801 del edificio Rise Brickell City Centre, a favor de Doral Asset 1 LLC. En el acta y como firma autorizada de New Empire Location LLC aparece el nombre de Xavier Jordán (ver infografía).

El 6 de julio de 2023, este lujoso departamento, valorado en 3 millones de dólares en el mercado, volvió a ser cedido a favor de otra sociedad. De nuevo aparece la firma de Jordán, quien se presenta como presidente de Doral Asset 1 LLC.

Otros puntos en común entre Serrano y Jordán

Además de las propiedades, Serrano y Jordán compartieron abogado en Miami. Ambos contrataron a Richard Díaz, quien coincidentemente en 2017 defendió al narcotraficante ecuatoriano Édison Washington Prado Álava, alias Gerald. En 2017, el penalista Luigi García denunció que Serrano tenía trato con el famoso delincuente.

La casa de José Serrano registra como propietaria a Doral Asset 1 LLC, una compañía de papel de Xavier Jordán. Captura de pantalla

En el proceso migratorio de Serrano, Díaz presentó una carta al juzgado de inmigración en la que aseguró que, desde 2018, el exministro colaboraba como informante de agentes federales. Su intención era ofrecer una tabla de salvación y evitar su deportación a Ecuador.

"Estamos ante un guion": José Serrano responde a acusaciones en el caso Villavicencio Leer más

Estas conexiones explicarían por qué Serrano nunca mencionó a Jordán en su cuenta de X. Jamás lo nombró, ni siquiera cuando la Fiscalía identificó a su casero como Daddy Yankee, el usuario de la aplicación Threema que chateó con el narcotraficante Leandro Norero en 2022, y le pidió “resolver lo de ese Villa” porque el entonces asambleísta “se metió con mis hijas, mamá y toda mi familia”.

Por el contrario, Serrano y Jordán coincidían en su versión de la historia: culpar al gobierno de Guillermo Lasso y a la mafia albanesa del magnicidio.

Sin embargo, su tesis perdió fuerza cuando en Ecuador se conoció el testimonio de un teniente de Policía dado de baja. El oficial compartió celda con Daniel Salcedo, el cuarto investigado por el asesinato de Villavicencio. Aseguró que desde 2016 trabajó para Serrano en operaciones ilegales de seguimiento e implantación de evidencias a opositores políticos. También declaró que Serrano le ordenó vigilar a Villavicencio en junio de 2023, semanas antes de la campaña electoral, y que el exministro tenía nexos con narcotraficantes.

Doral Asset 1 LLC también es dueña de la casa en Rolling Hills, donde vive Jordán y donde se tomó la famosa foto de la psicina. Captura de pantalla

Defensa. La defensa de José Serrano ha señalado que su vinculación con el caso Villavicencio es un montaje de la Fiscalía.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!