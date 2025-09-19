Expreso
José Serrano está detenido en una cárcel de Miami, Estado Unidos, desde el pasado 7 de agosto de 2025.
Figura. José Serrano fue Ministro del Interior en el gobierno de Correa..Foto: Flickr Ministerio del Interior

Oficina de inmigración se opone a la liberación de José Serrano

Funcionario del ICE presentó una moción para oponerse a la demanda de hábeas corpus del exministro del Intrerior

El intento de José Serrano por quedarse en Estados Unidos de forma legal sufrió un revés. En su demanda de habeas corpus contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el director interino de la Oficina en Miami, Juan López-Vega, presentó un escrito de oposición. Así lo informó el portal Primicias.

Con el habeas corpus, Serrano buscaba recuperar su libertad o, en el peor escenario, que se lo reconozca como solicitante de asilo y sea trasladado a un centro de detención de menor seguridad. Actualmente comparte espacios con detenidos por delitos comunes. El proceso de petición de asilo ya tiene fecha: el 30 de septiembre de 2025.

Serrano

La versión de un testigo condenado que involucra a Serrano con espionaje y 'narco'

Leer más

Una investigación en marcha en Ecuador

Serrano, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, enfrenta un proceso penal en Ecuador por el asesinato de Fernando Villavicencio. La Fiscalía lo señala como uno de los autores intelectuales, junto con Xavier Jordán Mendoza, radicado en Miami; Ronny Aleaga, exasambleísta prófugo en Venezuela, y Daniel Salcedo, quien tiene cinco condenas por lavado de activos, delincuencia organizada y más.

RELACIONADAS

En Estados Unidos, su defensa ha alegado que un eventual retorno a Ecuador pondría en riesgo su vida y ha insistido en que la causa penal en su contra responde a una persecución política. Sin embargo, las autoridades migratorias norteamericanas ha ejecutado una detención como uno de los procesos regulares de control, ya que el argumento le dieron es que se pasó del tiempo de visado y fue detenido a su salida de su casa en Doral, el 7 de agosto pasado.

Un perfil político complicado

Serrano fue un personaje clave dentro del correísmo y uno de los hombres de confianza de Rafael Correa, ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional y manejó el Ministerio del Interior. Sin embargo, para Estados Unidos, Correa está señalado por su cercanía con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, identificado como parte del Cartel de los Soles. 

