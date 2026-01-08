Jorge Mateus festeja 56 años sobre las tablas con dos obras unipersonales

Funciones gratuitas de 'Bésame, forastero' y 'Entre el humo y los espejos' se presentarán en el Teatro Prometeo

'Bésame, forastero', historia situada en la primavera de 1986, está inspirada en la novela 'Tengo miedo, torero', del autor chileno Pedro Lemebel.

La voz de la radio atraviesa el espacio como un eco persistente de los años de la dictadura chilena. La Loca del Frente escucha, espera, recuerda. En escena, la casa se convierte en refugio y centro de conspiración, mientras el relato avanza entre el miedo cotidiano y la intimidad compartida.

Así se despliega Bésame, forastero, una historia situada en la primavera de 1986, cuando la vida doméstica y la violencia política convivían en silencio.

Inspirado en la novela Tengo miedo, torero, del autor chileno Pedro Lemebel, el monólogo propone un recorrido por los afectos y las lealtades que se tejen en medio de la represión. La aparición de Carlos, joven militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, transforma el espacio íntimo de la protagonista en un lugar estratégico para preparar el atentado contra Augusto Pinochet. Desde allí, la narración se sostiene sin apoyos escenográficos complejos, apoyada en la palabra y en la transformación constante del actor.

La pieza, escrita e interpretada por Jorge Mateus, se estrenó en 2022 tras un proceso creativo que se extendió durante cinco años. Desde entonces, ha tenido 38 funciones, incluidas presentaciones en Estados Unidos (Miami, concretamente) y Colombia, y regresará a las tablas de la capital el próximo 21 y 22 de enero.

“Es un trabajo que tomó mucho tiempo y no estaba listo para asumirlo como un proceso cerrado. No podía conformarme con tan pocas funciones”, explica el dramaturgo y actor.

'Bésame, forastero' ha contado con 38 funciones, entre ellas presentaciones en Colombia y Estados Unidos. Cortesía

Un esperado aniversario

Jorge Mateus cuenta con una trayectoria de 56 años sobre las tablas. Se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y en la Universidad Central del Ecuador, institución en la que también dirigió la carrera de Teatro.

Fundador del grupo El Callejón del Agua, ha desarrollado una trayectoria sostenida como actor, dramaturgo y director, con montajes como El pueblo de las mujeres solas, El diario de una dama neoyorkina y Bésame, forastero.

“Yo tengo la necesidad de seguir creando. Si no se puede armar un trabajo con un equipo por cuestiones de tiempo o económicas, no me voy a quedar sentado de brazos cruzados”, afirma.

Como una celebración casi silenciosa de su aniversario en las artes escénicas, decidió llevar nuevamente a escena Bésame, forastero, junto a Entre el humo y los espejos. Ambas funciones forman parte de un gesto personal que reúne memoria, oficio y permanencia en el escenario.

“Cada vez la situación del teatro y de las artes está más difícil en el país. Todo lo que se relacione con la difusión y con posibles auspicios es muy complicado de conseguir. A veces es más fácil ir al extranjero que hacer funciones aquí”, señala Mateus.

Sin embargo, insiste en la necesidad de continuar creando. “Es un impulso vital”, afirma.

Aunque las dificultades para llevar los montajes a escena han reducido la frecuencia de sus estrenos y de las temporadas de sus obras, el tiempo dedicado a los ensayos se ha mantenido con la misma constancia que en sus primeros años. “Lo hago tres o cuatro veces por semana, pero no es lo mismo estar aislado en la sala de ensayo que confrontarse con el público. El público te cambia la obra, te estimula, te ayuda, y siempre es un reto enfrentarse a eso, por eso también hay la necesidad de llevar las obras a escena”, reflexiona.

Entre el humo y los espejo se construye como un collage escénico que reúne fragmentos de textos del teatro universal y de la poesía. Cortesía

Un ’popurrí’ de piezas icónicas y universales

Entre el humo y los espejos, su segundo unipersonal, se construye como un collage escénico que reúne fragmentos de textos del teatro universal y de la poesía, con pasajes de obras clásicas como Edipo Rey y Cyrano de Bergerac, junto a textos de Jacques Prévert, Bertolt Brecht y Federico García Lorca.

“Escogí fragmentos de obras que me hubiera gustado trabajar como actor o como director. A mi edad uno ya piensa que hay montones de obras que ya no podrá hacer, pero aún me quedaban las ganas”, explica Mateus.

El montaje funciona, según el propio actor, como un ejercicio actoral y una forma de exploración personal: “Más que un espectáculo, es un ejercicio, una manera de seguir probándome a mí mismo”.

La puesta en escena se apoya en una iluminación precisa, que acompaña los estados emocionales del relato de cada fragmento, mientras que a escenografía permite que el actor se desplace entre sombras y reflejos, como si atravesara un sueño propio.

Hay momentos de risa, de alivio, de complicidad con el público. Mateus establece una conexión directa con los espectadores, quienes responden con gestos contenidos y emociones compartidas.

”Esta obra es un pretexto para reinventarse, reconstruirse y seguir amando el oficio”, dice.

Bésame, forastero se presenta el 21 y 22 de enero, a las 19:00, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entre el humo y los espejos se estrena en el mismo espacio y horario, los días 23 y 24 de enero.

Las funciones son gratuitas, bajo la modalidad de colaboración voluntaria.

