Eterna: obra de teatro que unió fe, arte y mensaje navideño en Familia de Dios

El espectáculo invitó a las familias a vivir un momento con Dios antes de cerrar el año, combinando arte y fe

Con más de 1.200 asistentes, la obra navideña Eterna de la Iglesia Familia de Dios se consolidó como uno espectáculo emotivo que combinó teatro, danza y fe

El espectáculo navideño Eterna, de la Iglesia Familia de Dios en Guayaquil, reunió a más de 1.200 asistentes en el Coliseo de la Familia, ubicado en la explanada del Estadio Modelo, consolidándose como uno de los montajes más destacados de la temporada. La puesta en escena convocó a más de 45 actores, alrededor de 20 bailarines, músicos en vivo y un equipo de voluntarios que trabajó en escenografía, vestuario, maquillaje y producción técnica.

Una narrativa original que buscó recuperar la tradición

La obra presentó la historia inédita de “La Casa de las Luces Eternas”, una caravana de siete artistas que viajaba de pueblo en pueblo llevando la buena noticia de la Navidad, iluminando corazones y haciendo retroceder la oscuridad con cada danza y melodía. Con el tiempo, esta tradición desapareció, dejando solo un pergamino profético que anunciaba el retorno de la luz cuando “los hijos volvieran a unirse”.

Con más de 80 personas entre artistas, bailarines y voluntarios, Eterna ofreció un montaje visualmente impactante y espiritualmente profundo. Cortesía

La narrativa llevó al público siglos después, hacia un mundo moderno donde las pantallas brillan más que las estrellas y la Navidad parece perder su significado. En ese contexto, un grupo de jóvenes artistas encuentra el antiguo pergamino y decide reactivar la caravana perdida, no para repetir una tradición antigua, sino para reavivar una promesa eterna: transmitir la luz de Jesús de generación en generación. La producción combinó teatro contemporáneo, coreografías emotivas y efectos lumínicos que guiaron a los espectadores por una historia simbólica y profundamente espiritual.

Artistas y voluntarios hicieron una noche mágica

“Eterna es un recordatorio de que la luz nunca se apagó; solo espera corazones dispuestos a encenderla otra vez”, afirmó Karelys Rincón, directora creativa del espectáculo. Explicó que la obra tomó vida gracias al trabajo de más de 80 personas entre artistas y voluntarios, quienes se comprometieron a crear una experiencia que fuera más allá del escenario. “La intención siempre fue que la gente no solo viera una obra, sino que sintiera un mensaje vivo”, añadió.

Entre los testimonios más destacados estuvo el de Carlos Amaury Cevallos Cornejo, quien interpretó a Jhon, un personaje encargado de recordar al público el verdadero significado de la Navidad y del pesebre en tiempos donde la celebración se vuelve superficial. “Me siento emocionado de que muchas personas puedan conocer del amor de Jesús a través de este tipo de espectáculos”, comentó.

Para él, Eterna permitió que las familias vivieran un momento especial con Dios antes de cerrar el año, convirtiendo la función en un espacio de encuentro espiritual.

