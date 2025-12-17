Zoe Saldaña regresa a Avatar 3: "Es una historia muy humana"

Zoe Saldaña vuelve a interpretar a Neytiri en Avatar: Fuego y cenizas, la tercera entrega de la saga creada por James Cameron, que se estrena este jueves 18 de diciembre en salas de cine. La actriz, ganadora del Oscar, forma parte nuevamente de un proyecto que ha marcado gran parte de su carrera y que, según señala, continúa dialogando con temas que atraviesan a la sociedad contemporánea.

Tras un periodo de alta visibilidad profesional —que incluyó su despedida del universo Marvel, su participación en una serie sobre la CIA junto a Nicole Kidman y Morgan Freeman, y la obtención de su primer premio Oscar por Emilia Pérez (2024), Saldaña vuelve a centrar su atención en una producción iniciada hace ocho años. Avatar: Fuego y cenizas se suma a una franquicia que comenzó en 2009 y que se consolidó en 2022, con una continuidad que ha acompañado dos décadas de su trayectoria artística.

Aunque se trata de una superproducción con un amplio despliegue técnico, la actriz subraya que el trabajo actoral sigue siendo el eje del proceso creativo. Junto a Sam Worthington, Sigourney Weaver y Stephen Lang, Saldaña integra el grupo de intérpretes con mayor recorrido dentro del universo Avatar. “Siempre, como dice Sigourney, además de ser familia, también somos colegas, somos compañeros, en algo que es sumamente especial”, señala en diálogo con Culto.

En esta nueva entrega, Neytiri atraviesa un momento de vulnerabilidad marcado por la muerte de su hijo mayor, Neteyam (Jamie Flatters). El personaje enfrenta el duelo mientras lidia con la tensión entre el deseo de venganza y la postura de Jake Sully (Worthington), quien advierte sobre las consecuencias de una escalada de violencia. “¡No puedes vivir así, bebé, con odio!”, le dice Jake a Neytiri en una de las escenas mostradas en el tráiler.

La historia introduce además a Varang, interpretada por Oona Chaplin, líder de un clan que domina el fuego y que se aparta de las tradiciones Na’vi conocidas hasta ahora. “Lo que más atesoré del personaje de Varang es la complejidad de que sea una de nosotras. Es una Na’vi, pero ella y el clan que encabeza se han desviado del camino de Eywa. Me dio mucha curiosidad el poder saber el porqué”, explica Saldaña. Cameron eligió a la actriz española para dar vida al personaje, destacando su aporte al desarrollo de esta nueva figura dentro de la saga.

La aparición de Varang se suma a un conjunto de personajes femeninos que han adquirido peso dentro del relato, como Kiri (Sigourney Weaver), Tuk (Trinity Bliss), Ronal (Kate Winslet) y Tsireya (Bailey Bass). A partir de ello, Saldaña amplía la reflexión hacia la filmografía de Cameron. “Desde Sarah Connor, Ellen Ripley, Rose en Titanic, el personaje de Jamie Lee Curtis en Mentiras verdaderas, Neytiri, ahora Varang… Este señor de verdad ve al ser humano, no importa el género”, afirma.

Para la actriz, la vigencia de Avatar reside en su capacidad para reflejar conflictos reconocibles. “Yo creo que todos los temas que tiene esta película son temas con los que nos podemos relacionar hoy en día como raza humana en la Tierra”, señala. Y enumera: “Que una familia se sienta refugiada, que sienta que no pertenece a ningún lugar. El papá tratando de forzar a los hijos a que llenen los zapatos de ellos. Una mamá preocupándose siempre por el bienestar de sus hijos sin saber dónde van a estar mañana”. En ese sentido, concluye que la fuerza del filme radica en que “la familia Sully es una familia con la que uno puede de verdad reflejarse mucho”.

