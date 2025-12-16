Puerto Pixel 2025: el festival de cine de la UCSG se consolida a nivel nacional

El festival de cine de la UCSG dio un salto clave en su séptima edición al abrir su convocatoria a proyectos de todo el país

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil reafirmó su compromiso con la cultura y la formación artística a través de Puerto Pixel.

El Festival de Cine Puerto Pixel, iniciativa de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), celebró su séptima edición marcando un punto de inflexión en su historia: por primera vez, abrió oficialmente su convocatoria a nivel nacional, consolidándose como una plataforma de exhibición, formación y reconocimiento para jóvenes creadores audiovisuales del país.

Gran acogida de la convocatoria a nivel nacional

La respuesta fue contundente. Más de 60 proyectos audiovisuales provenientes de Quito, Cuenca y Guayaquil participaron en la convocatoria, de los cuales 34 cortometrajes, pertenecientes a 19 instituciones educativas, fueron seleccionados para competir. Esta diversidad geográfica evidenció el crecimiento del festival y su posicionamiento como un espacio legítimo dentro del circuito académico y cultural del cine ecuatoriano.

Fundado en 2017, Puerto Pixel nació como una competencia interna universitaria, pero con el paso de los años amplió su alcance. Diana Romero Morán, organizadora del festival y docente de la carrera de Cine de la UCSG, recuerda que el proyecto fue evolucionando de forma orgánica. “Las primeras ediciones iniciaron como una competencia interna y, conforme el festival fue creciendo, nuestro alcance también se amplió”, señaló, destacando que la apertura nacional de esta edición despertó un entusiasmo inédito entre los participantes.

Propuestas de Quito, Cuenca y Guayaquil evidenciaron la expansión del festival, que pasó de ser interno a convertirse en un referente académico del cine estudiantil. Gabriel Cornejo

Variass categorías para una diversidad de proyectos

La estructura del certamen contempló diversas categorías que permitieron una participación inclusiva: Mejor Corto Universitario Ficción, Mejor Corto Universitario Documental, Mejor Corto UCSG, Mejor Corto Colegial y Puerto del Público, esta última definida mediante votación en Instagram. Los ganadores recibieron la estatuilla “Pixel Dorado”, una pieza escultórica creada por el artista guayaquileño Hans San Andrés, quien cuenta con más de dos décadas de trayectoria en artes plásticas y escultura.

La experiencia del festival trasciende la competencia. Francisco Cabanilla, ganador en la edición 2024 con el cortometraje El Cóndor, destacó el valor simbólico del proceso. “Desde el principio nos hicieron sentir que nuestros proyectos eran valiosos y que los jueces respetaban el trabajo. Fue una experiencia muy gratificante”, comentó, resaltando la organización y el acompañamiento brindado a los participantes.

La academia como cuna de proyectos culturales

Desde la academia, la expansión del festival fue vista como un logro institucional. María Emilia García, directora de la carrera de Cine de la UCSG, subrayó que esta edición permitió integrar a universidades e institutos de distintas ciudades. “Abrir Puerto Pixel y lograr que sea un festival reconocido a nivel nacional ha sido una gran satisfacción”, afirmó, destacando el rol de la universidad como promotora de espacios culturales formativos.

La gala de premiación se realizó el 10 de diciembre de 2025, en la Plaza Qatar del campus UCSG, en un evento que reunió a estudiantes, docentes, gestores culturales y público general. Para el periodista y presentador José Delgado, el festival representa una oportunidad histórica. “La Universidad Católica le da espacio no solo a estudiantes, sino también a productores independientes de todo el país, y eso es digno de aplausos”, expresó durante el evento.

Los ganadores de Puerto Pixel 2025

Los resultados reflejaron la diversidad temática y narrativa del certamen. El premio Puerto del Público fue para A mis raíces, de Pilar Guzmán; Mejor Corto Universitario – Ficción recayó en Contrarreloj, de Matías Pérez; Mejor Corto UCSG fue para Eurolita, de Juan José Mogrovejo; Mejor Corto Colegial reconoció a El guionista, de Luis Guzmán; y Mejor Corto Universitario – Documental se otorgó a A cierto tiempo, de Pablo Manito. Para los ganadores, el reconocimiento simbolizó horas de trabajo, aprendizaje y pasión por el cine.

Con esta séptima edición, Puerto Pixel reafirma su papel como semillero de nuevas voces del cine ecuatoriano y como un puente entre la formación académica y la producción audiovisual profesional.

