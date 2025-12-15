Expreso
Economía
La tarifa del IVA vigente en 2025 reforzó los ingresos fiscales, pero presiona el presupuesto de los hogares con menor capacidad de consumo.Canva

Análisis del impacto del IVA en las economías de los grupos prioritarios en Ecuador

Pese a la estabilidad inflacionaria registrada en 2025, el IVA influyó en el costo de vida de los más vulnerables

En 2025, Ecuador mantuvo la tarifa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 15%, conforme al Decreto Ejecutivo 470, que ratificó esta tasa como parte de la estrategia fiscal para sostener la recaudación estatal. "El IVA sigue siendo el principal impuesto al consumo del país y uno de los más sensibles para la población, pues se aplica de forma directa en la adquisición cotidiana de bienes y servicios gravados", afirma el economista Hernán Cevallos a EXPRESO.

El peso del IVA en las finanzas públicas es significativo. De acuerdo con datos oficiales del Servicio de Rentas Internas (SRI), entre enero y junio de 2025 la recaudación por IVA alcanzó los $ 5.311 millones, consolidándolo como el tributo con mayor aporte al presupuesto nacional. Este desempeño está estrechamente ligado al comportamiento del consumo interno, que durante el primer semestre del año registró ventas superiores a los $ 98.000 millones, según la misma entidad.

¿Cuál es el costo de vida a nivel nacional?

Rosa Sánchez Bruno

Rosario Sánchez Bruno celebra 80 años de historia educativa en Guayaquil

Desde la perspectiva del costo de vida, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó que en enero de 2025 la inflación mensual fue de -0,15% y la inflación anual de 0,26%, cifras que reflejan estabilidad de precios al inicio del año. Sin embargo, la Canasta Familiar Básica se ubicó en $ 798,31, frente a un ingreso familiar promedio "hogar tipo" de $ 877,33, lo que evidencia que gran parte del ingreso del hogar sigue destinándose al consumo básico, donde el IVA tiene un efecto acumulativo.

El impacto a los grupos prioritarios

Este impacto no es homogéneo y se intensifica en los grupos de atención prioritaria, como adultos mayores, personas con discapacidad, hogares con niños y adolescentes y poblaciones rurales. En 2025, el INEC reportó que la pobreza por ingresos en el área rural supera el 40%, mientras que la pobreza extrema bordea el 25%, condiciones que reducen la capacidad de absorber impuestos indirectos como el IVA y amplifican su efecto regresivo en el corto plazo.

"Para mitigar este impacto, el Estado mantiene en 2025 el mecanismo de devolución del IVA para personas adultas mayores y personas con discapacidad, incluyendo la modalidad de devolución automática mediante factura electrónica. El SRI establece un tope mensual calculado sobre dos salarios básicos unificados, que en 2025 (con un SBU de $470) permite una devolución máxima referencial de $ 141, siempre que se cumplan los requisitos legales y administrativos", asegura Cevallos a este Diario.

No obstante, otros grupos prioritarios carecen de compensaciones directas. En estos hogares, el IVA se manifiesta como un “goteo” constante en gastos como transporte, servicios, vestimenta y consumo diario, afectando el presupuesto familiar sin mecanismos claros de alivio, aseguran los especialistas. Así, en 2025, el debate sobre el IVA no se centró solo en su capacidad recaudatoria, sino en la necesidad de fortalecer políticas de protección que eviten que un impuesto al consumo profundice las brechas sociales existentes.

