Expertos y estudiantes evalúan impacto del referéndum en Foro Ecotec 2025

El Referéndum y la Consulta Popular del 16 de noviembre de 2025 dejó interrogantes profundas sobre la relación entre ciudadanía, liderazgo político y rumbo del país. Para analizar este momento histórico, la Universidad ECOTEC convocó el III Foro ECOTEC, un espacio multidisciplinario del que surgió un manifiesto público que propone acuerdos mínimos en seguridad, educación, economía, empleo y gobernabilidad. El documento sostiene que el contexto actual es “una oportunidad ineludible para determinar propuestas prácticas, eficientes y ejecutables” que permitan mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.

Resultados analizados por expertos en distintas áreas

Andrés Madero, decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad y miembro del foro, enfatizó a este Diario que los resultados electorales deben leerse con madurez democrática. “Los resultados son productos de muchos factores que influyen… un poco de desinformación, un poco de desconocimiento, un poco de temores”, explicó, subrayando que ahora corresponde pasar de la interpretación del resultado a la construcción de propuestas. A su criterio, la ciudadanía habló de manera clara y toca responder con apertura: “La suerte está echada y estos resultados lo único que deben servir es para aprovechar este momento y entender que el país requiere un diálogo donde todos… mantengan la apertura necesaria para lograr acuerdos mínimos”.

El foro reunió a economistas, juristas, expertos en política pública, comunicadores y dirigentes gremiales. Desde la arista económica, el mensaje fue firme: Ecuador debe generar confianza para atraer inversión. Madero lo resumió como una necesidad de “estabilidad fiscal, estabilidad tributaria, estabilidad en normas, seguridad jurídica”, advertencia compartida por los analistas presentes. La reducción de trámites, el uso de tecnologías como big data e inteligencia artificial y la eficiencia estatal aparecieron como líneas esenciales para modernizar el aparato público y redirigir recursos hacia inversión pública. El panel coincidió en que sin eficiencia no habrá ahorro, y sin ahorro no podrá fortalecerse el Estado.

La crisis del sistema educativo en el desarrollo democrático

El manifiesto del foro también advierte que el sistema educativo atraviesa un punto crítico, señalando que “resulta imperioso el cambio del modelo del sistema de educación actual ya que compromete cualquier posibilidad de desarrollo”. La propuesta incluye un nuevo currículo escolar, pertinencia de los perfiles de egreso universitarios y fortalecimiento de la formación tecnológica y dual. En seguridad, pese a las limitaciones legales existentes sobre bases extranjeras, el documento sugiere “utilizar la cooperación internacional en la lucha de delitos supranacionales” mediante acuerdos vigentes, junto con herramientas informáticas que permitan detectar economías criminales.

El Foro ECOTEC sostiene que el referéndum evidencia la necesidad de estabilidad institucional, comunicación clara y políticas basadas en evidencia. Gabriel Cornejo

El rol de la comunicación y el descontento ciudadano

El rol de la comunicación también fue mencionado. Aunque el foro no se enfocó en la campaña del gobierno, se subrayó que las percepciones influyen directamente en la decisión electoral. Madero advirtió que “cuando existen muchas vías de desinformación, no hay un canal adecuado y correcto de comunicación, se generan estas dudas, estos temores”. Para la estudiante de Derecho Jade Sánchez, la lectura va incluso más allá del fenómeno comunicacional. “El rechazo en la consulta popular fue un claro mensaje político de descontento ciudadano, resultado de fallas estructurales y de la ausencia de un proyecto de país definido por parte del gobierno”, señaló, afirmando que este escenario afecta gravemente la confianza social.

Sánchez también consideró que este momento abre una oportunidad para reconstruir el rumbo nacional desde la seriedad técnica: “La política no puede sustentarse únicamente en retórica superficial, sino en contenido sólido, pedagogía política y una comunicación efectiva de las consecuencias y alcances de las propuestas públicas”. Para ella, participar en el foro le permitió comprender mejor cómo se articula la gobernabilidad y cómo el voto actúa como un instrumento de control democrático, además de fortalecer sus competencias jurídicas.

La Universidad ECOTEC ha difundido el manifiesto en todos sus canales y cada miembro del foro está replicando sus conclusiones en espacios institucionales y gremiales. Madero remarcó que “desde la universidad no hacemos política, buscamos generar consensos basados en técnica, en ciencia, en uso de tecnología a favor de los ecuatorianos”. El Foro ECOTEC concluyó que es necesario un gran acuerdo nacional para superar la inseguridad, la corrupción y la crisis económica, y que la academia debe seguir siendo un puente entre la investigación, la sociedad civil y la toma de decisiones públicas.

