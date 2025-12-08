Fundaciones 'Azriel' y 'No Me Digas Que No' llevan Navidad a 900 niños en La Aurora

Cada primer sábado de diciembre, La Aurora se convierte en el punto de encuentro de una celebración que trasciende lo festivo para convertirse en una acción de profunda sensibilidad social. Este año, las Fundaciones Azriel y No me digas que no realizaron la actividad 'Navidad es Color', una jornada que incluyó música, entrega de canastas navideñas y un mensaje espiritual centrado en el verdadero sentido de la Navidad: Jesús. El evento se desarrolló en el Club Deportivo Hanna y reunió a 600 familias y 917 niños, quienes disfrutaron de un show especial protagonizado por el coro Villancicos Rock, conformado por niños de la fundación.

Un trabajo solidario que ha crecido con los años

El alcance del evento no surge de manera improvisada. Desde 2016, la Fundación Asriel organiza esta iniciativa, y a partir de 2021 se unió la Fundación No me digas que no, potenciando la capacidad de llegar a más sectores vulnerables de Guayaquil. Ambas organizaciones mantienen durante todo el año un trabajo articulado con comunidades y fundaciones aliadas para identificar necesidades reales. Sectores como La Ladrillera, Cristo del Consuelo, Flor de Bastión, Bastión Popular y Mucho Lote han sido parte del circuito de atención, luego de que sus líderes comunitarios solicitaran apoyo directamente a través de redes sociales o contacto institucional.

Este proceso no se limita a recibir peticiones: un equipo de las fundaciones visita cada zona, verifica la situación y establece un cronograma de ayudas que se ejecuta progresivamente. Gracias a este sistema, el alcance ha crecido con el tiempo. “Los primeros años eran pocos niños, 100 o 200; el año pasado fueron 500 y este año más de 900”, señala Valeria Constante, representante de la Fundación No Me Digas Que No, quien recalca que la misión de las fundaciones es responder sin importar el número de beneficiarios, gestionando recursos mediante donaciones y alianzas con la empresa privada.

Donaciones y alianzas con empresas privadas hicieron posible que la jornada superara la meta de beneficiarios prevista para esta edición. Gabriel Cornejo

El corazón del trabajo: El voluntariado de las fundaciones

El voluntariado también cumple un rol fundamental en el desarrollo del proyecto. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse mediante un formulario disponible en Instagram, donde un líder del área se comunica con cada voluntario para asignarlo según sus habilidades.

Constante explica que esta modalidad permite unir esfuerzos de manera organizada: “Lo primordial es la disposición y las ganas de ayudar”. Tanto donantes como voluntarios se integran a distintos equipos, lo que facilita la logística y asegura que cada actividad llegue a quienes realmente lo necesitan.

Un trabajo que busca sensibilizar a la ciudadanía

Más allá de la entrega de canastas y el espectáculo navideño, el impacto buscado es humano y profundo. Constante afirma que uno de los propósitos centrales de estas acciones es sensibilizar a la ciudadanía, recordándole que muchas personas no cuentan con privilegios básicos como una vivienda estable, una cama o tres comidas al día. A lo largo del año, la fundación también acompaña a pacientes oncológicos de escasos recursos y a niños de comunidades vulnerables. “Queremos que la gente pueda ver estas realidades y decida involucrarse”, expresa. En ese sentido, 'Navidad es Color' no solo celebra una fecha; construye un puente de solidaridad que se expande con cada persona que elige sumarse.

