Jeff Bezos advierte sobre la IA y el único empleo que no podrá sustituir

En su informe de 2025, el Foro Económico Mundial alertó que, aunque durante esta década podrían generarse 170 millones de nuevos empleos, la inteligencia artificial (IA) también automatizaría una cifra similar. El mayor impacto se concentraría en puestos administrativos, de oficina y cargos de nivel inicial.

A esto se suma un análisis de Bloomberg, que estima que la IA podría reemplazar más del 50 % de las tareas realizadas por analistas de mercado y representantes de ventas. El Foro advierte que, al reducir barreras de entrada o facilitar funciones antes especializadas, la IA podría afectar a casi 50 millones de empleos solo en Estados Unidos.

La visión de Jeff Bezos sobre el trabajo que sobrevivirá a la IA

Desde la irrupción de ChatGPT en 2023, la preocupación entre los trabajadores ha ido en aumento. El tema fue abordado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, durante su intervención en la Italian Tech Week 2025, realizada en Turín.

En ese espacio, Bezos fue categórico: “Solo hay un tipo de trabajador que la IA nunca podrá reemplazar: el que sabe inventar”. Para el empresario, la capacidad de crear ideas nuevas es el motor de la innovación y el punto de partida de cualquier avance tecnológico.

La inventiva como base del éxito empresarial

Bezos sostuvo que el progreso depende de personas capaces de imaginar soluciones inéditas y de atreverse a construir lo que aún no existe. Según explicó, esa forma de pensar fue clave para transformar a Amazon de una pequeña librería en línea en uno de los mayores gigantes del comercio electrónico a escala global.

El magnate aseguró que se define a sí mismo como inventor. “Si me pones frente a una pizarra, puedo proponer cien ideas en media hora”, afirmó. Esa misma mentalidad, dijo, es la que busca en quienes aspiran a trabajar en sus compañías.

Creatividad y adaptación, las nuevas claves del mercado laboral

Durante los procesos de selección, Bezos suele pedir a los candidatos que expliquen qué han inventado o creado a lo largo de su carrera. A su criterio, los perfiles con pensamiento creativo son los que mantienen viva la experimentación y permiten que las empresas sigan innovando.

El empresario concluyó que el avance de la IA está redefiniendo la forma en que las compañías evalúan a su talento humano. Cada vez pesa más la creatividad, la capacidad de adaptación y la disposición a aprender, por encima de los títulos académicos o los años de experiencia.

