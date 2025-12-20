La inteligencia artificial mejoró los looks del alcalde Aquiles Álvarez

Entre sastrería, camisas azules y guayaberas, el alcalde de Guayaquil viste looks que funcionan, pero que piden variación.

Sin cambiar su identidad, la IA le creó en instantes outfits con poder sin perder cercanía.

En política, Aquiles Álvarez sabe marcar muy bien su agenda. En moda, no siempre. El alcalde de Guayaquil es carismático y mediático, pero su estética, frente al protocolo y los flashes, deja varias preguntas abiertas sobre estilo.

Álvarez parece tener un “uniforme”: camisa azul combinada con pantalón café que lo acerca a la ciudadanía en recorridos, inauguraciones y encuentros populares, un estilo que podría llamarse ‘street político’. Sin embargo, cuando debe aparecer en ceremonias formales o eventos solemnes, él opta por repetir corbata del mismo patrón, trajes clásicos o incluso la icónica guayabera blanca, mostrando una versatilidad todavía inconclusa entre lo formal y lo cotidiano.

Esa mezcla de espontaneidad y tradición lo convierte en un personaje perfecto para analizar desde la moda. ¿Qué ajustes de estilismo pueden reforzar su imagen pública sin borrar su sello popular? En esta nota buscamos responder a esa pregunta con una mirada fresca.

Por eso lo pusimos bajo el semáforo de la moda: para ver qué funciona, qué es posible afinar y cómo la inteligencia artificial puede intervenir para sugerir looks que mantengan su esencia, y eleven su presencia pública.

La Inteligencia Artificial predice al ganador del premio The Best 2025 de la FIFA Leer más

Outfits creados por la IA

En eventos, el alcalde luce el ADN costeño y eso suma puntos. La guayabera conecta con territorio, identidad y clima. No pretende ser poder vertical, sino liderazgo cercano. Sin embargo, debe cuidar que sea de corte slim, es decir, nada amplio. Y la tela siempre debe lucir bien planchada, eso es clave en el look.

La guayabera no solo se lleva en color blanco, lucirla en celeste también es un acierto. Foto: Gemini

En diálogos con la prensa, la camisa azul comunica cercanía y el pantalón café suma un aire más ciudadano, menos acartonado. Funciona mejor para entrevistas, recorridos o encuentros barriales que para anuncios duros. Pero si el contexto es tenso, ese look puede verse demasiado casual. Para evitar eso, incluir una chaqueta cuando el mensaje sea serio. Y, de vez en cuando, cambiar el pantalón café por tonos gris, azul marino o beige.

La chaqueta siempre da buena presencia. Foto: Gemini

En sesiones solemnes, en cambio, Álvarez repite el mismo recurso formal (misma corbata) y esto puede jugar en contra en términos de imagen pública. Se puede mejorar si cambia la corbata de rayas diagonales por unas lisas en tonos como vino, azul o verde botella y en texturas discretas.

Así fue el ‘Marce’s Closet Sale’, la venta solidaria de Marcela Aguiñaga Leer más

Tips para el look político

‘STREET’ CON PROPÓSITO: Su estilo ‘de calle’: camisas y pantalones cómodos puede funcionar en jornadas de terreno. Pero para eventos públicos es clave dar intencionalidad: camisas con tallaje más pulido y telas que no se amontonen en hombros o mangas.

COMBINACIONES: Los tonos tierra son cómodos y cercanos, pero combinarlos con corbatas sobrias o blazers bien entallados puede hacer que su imagen ‘popular’ no se vea improvisada sino bien pensada.

ZAPATOS QUE CIERREN EL LOOK: Un buen calzado puede cambiar por completo la lectura de un look. Por ejemplo, zapatos oxford o casuales en lugar de sneakers (o deportivos) mantienen coherencia en eventos más serios.

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!