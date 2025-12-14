Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Buenavida

shopping (2)
La propuesta permite buscar obsequios detallados para cada persona, insertando sus gustos e intereses en las plataformas.Cortesía

La IA, una herramienta para el 'shopping' navideño

Usuarios definen en línea nuevos parámetros para adquirir regalos que sus seres queridos genuinamente disfruten

Cada diciembre, la búsqueda del regalo perfecto se convierte en una carrera contrarreloj. Pero en los últimos dos años, una nueva protagonista se ha instalado en esa ecuación: la inteligencia artificial. Plataformas como ChatGPT, Copilot o Gemini se han vuelto una herramienta recurrente para miles de compradores que, frente al bloqueo creativo o la falta de tiempo, recurren a un chatbot para que sugiera obsequios personalizados. Y mientras para algunos es apenas una curiosidad tecnológica, para otros se ha transformado en una herramienta central para resolver la lista navideña.

RELACIONADAS

Las consultas son tan simples como frecuentes: “¿qué regalo recomiendas para…?”. Las respuestas pueden ser igual de básicas -calcetines temáticos, kits de regalo, velas-, pero también sorprendentemente específicas.

TATTOO POR JUGUETES

Arte que abraza: la campaña “tattoo x juguetes” regresa a la capital

Leer más

¿Cómo funciona? Pues para Andrea Galarza, emprendedora quiteña de 36 años, empezó con una sugerencia amistosa. ”Tengo una amiga que vive en Inglaterra que me contó el año pasado que hizo sus compras así, ingresando los gustos y hobbies de su esposo, y que, siguiendo las sugerencias de la IA, por primera vez le atinó a un regalo que a él realmente le gustaba”, dice.

Este año, optó por esa opción para el hombre más difícil de su lista: su papá. Abrió Copilot e ingresó la edad, los intereses y los hobbies que su papá adquirió tras jubilarse. Entre varias opciones, halló una muy especial: un establecimiento en Cumbayá dónde poder mandar a hacer bicicletas vintage. ”Sola no se me hubiera ocurrido, pero siento que es perfecto para mi papá”, afirma. 

Una tendencia global

El uso de estas herramientas se ha expandido al punto de que analistas consideran que esta es la primera temporada navideña claramente moldeada por la IA. Salesforce estima que el 21% de las órdenes globales de fin de año serán impulsadas por búsquedas o recomendaciones generadas por modelos de lenguaje. Encuestas en Reino Unido, Irlanda, EE.UU. e incluso Argentina coinciden: cada vez más personas piden ayuda a un chatbot para inspirarse, comparar precios o localizar la mejor oferta.

RELACIONADAS

Pero no todo es color de rosa. Las plataformas tienden a favorecer a los grandes mayoristas a menos que el usuario especifique lo contrario. En pruebas realizadas, siete de nueve recomendaciones iniciales provinieron de grandes cadenas. Cuando se pidió ampliar el rango a pequeñas tiendas, la IA ofreció respuestas menos precisas. Esto genera un desafío para marcas pequeñas. Por ello, lo que los expertos sugieran es que la búsqueda se haga de manera detallada, sobre todo si se quiere que las sugerencias sean de marcas o diseñadores locales. 

Hilton Colon

Cafeterías y hoteles copan su agenda para citas navideñas

Leer más

Romper con los estereotipos

El comportamiento de los modelos también revela tendencias persistentes: por ejemplo, cuando se pidieron herramientas de tejido y manualidades para una mujer aficionada a este hobby, expertos hallaron que algunos sistemas propusieron kits rosas de utilidad limitada, lo que reavivó la discusión sobre cómo la IA reproduce los estereotipos presentes en los datos con los que fue entrenada.

A esto se suma una evolución acelerada: ahora los usuarios pueden incluso comprar sin salir del chat. En Ecuador, aun no se implementa esta estrategia, pero sí se le puede pedir a la IA que, tras dar sugerencias, consulte que locales tienen envío a domicilio.

Con todo, la tendencia es clara: la IA dejó de ser un experimento aislado para convertirse en una parte real del proceso de compras navideñas. Aún imperfecta, pero cada vez más presente en la manera en que elegimos -o dejamos que el algoritmo elija- nuestros regalos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador prohíbe exportar semillas o pepas de tagua por cinco años

  2. Coctel más grande de Ecuador se preparó en Montañita: Así fue la fiesta en la playa

  3. Ecuador rechazó acto terrorista en Australia: Una docena de muertos dejó el ataque

  4. La IA, una herramienta para el 'shopping' navideño

  5. Navidad en clave andina: conciertos festivos con sentimiento local

LO MÁS VISTO

  1. Nain Massuh recupera la libertad en Colombia y no será extraditado al Ecuador

  2. Judicatura ratificó suspensión de jueza Ayala por su actuación en caso Villavicencio

  3. ¿Cuánto debe el SRI por devolución de IVA a grupos prioritarios en Ecuador?

  4. Corrupción en Ecuador: por qué expertos advierten que se ha vuelto un “virus” social

  5. Los cortes de agua vuelven a Quito: Estos son los horarios y barrios afectados

Te recomendamos