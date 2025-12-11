Arte que abraza: la campaña “tattoo x juguetes” regresa a la capital

La Fundación Despiértate presentó la cuarta edición de “Tattoo x Juguetes”, una iniciativa que mezcla creatividad, comunidad y solidaridad en plena temporada navideña. El sábado 20 y domingo 21 de diciembre, el Paseo San Francisco de Cumbayá será el punto de encuentro para quienes deseen sumar a la causa a través de un gesto artístico y solidario. La propuesta vuelve este año con el objetivo de superar la meta de ediciones anteriores.

Durante dos días, los asistentes podrán acceder a flash tattoos de hasta cinco centímetros a cambio de donar juguetes nuevos. Este intercambio simbólico ha logrado consolidarse como una forma distinta de participación social, especialmente entre jóvenes y adultos que encuentran en el tattoo una expresión propia, ahora con un propósito colectivo. Para esta edición, la meta es recolectar más de 2.000 juguetes, que serán entregados en 21 orfanatos y comunidades vulnerables del país.

El proyecto cuenta con la colaboración de tatuadores reconocidos a nivel nacional e internacional que aportan su talento de manera voluntaria. Entre los impulsores se encuentran Daniela Peralta, Moisés Koa y Víctor Carreño, cofundadores de la campaña, quienes han visto cómo este esfuerzo se transforma en una tradición anual en Quito. Su participación ha permitido que la propuesta crezca en alcance y convocatoria con cada edición.

¿Cómo participar?

“Tattoo x Juguetes” también refleja la misión de la Fundación Despiértate, organización que trabaja con jóvenes que han salido de orfanatos y buscan integrarse académica y laboralmente. A través de esta campaña, la fundación amplía su impacto y conecta a más personas con la importancia de apoyar a quienes enfrentan vulnerabilidades estructurales.

Quienes no deseen realizarse un tatuaje podrán participar donando ropa o víveres en buen estado, reforzando el carácter inclusivo de la iniciativa.

El evento se desarrollará de 10:00 a 20:00 en el Hall Nivel 1 del centro comercial. Para poder acceder a un tatuaje, los interesados deben presentarse con una factura mínima de $25 por juguete nuevo. La campaña espera repetir —y superar— el éxito de años anteriores.

