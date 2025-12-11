Ecuador en diciembre: 10 spots mágicos que parecen de película

Ecuador en diciembre se transforma en un escenario de luces, tradiciones y paisajes que parecen sacados de una película. Las ciudades patrimoniales se llenan de desfiles y luces mientras que los pueblos mágicos y rincones naturales despliegan su encanto con festivales, ferias y celebraciones que reflejan la diversidad cultural del país. Es el momento en que las cuatro regiones muestran su mejor versión, invitando a viajeros y ciudadanos a recorrer escenarios que parecen diseñados para la gran pantalla.

Guayaquil

Malecón 2000

En el Hemiciclo de la Rotonda, en la intersección del Malecón con la avenida 9 de Octubre, se levanta el árbol navideño oficial de Guayaquil: una estructura de 23 metros adornada con más de 20.000 luces que ilumina las noches decembrinas. Este punto emblemático se convierte en uno de los espacios más visitados de la ciudad durante la temporada, ofreciendo un espectáculo visual que combina tradición y modernidad.

Calle Panamá

Epicentro gastronómico de Guayaquil, revive su pasado cacaotero bajo un espectáculo de luces navideñas. A lo largo de su recorrido, desde Tomás Martínez hasta Roca, se han instalado más de 3.000 metros de mangueras LED y decoraciones festivas que transforman el sector en un corredor iluminado. Las plazoletas Luzárraga e Imbabura también forman parte de este escenario, permaneciendo encendidas durante todo diciembre entre las 18:30 y las 22:00.

Mall del Sol

Uno de los centro comerciales más grandes de la ciudad cuenta con sus clásicos spots navideños para este mes de diciembre. Luces de colores que adornan el lugar, el árbol de navidad en el centro y el sillón de Papá Noel donde grandes y pequeños pueden tomarse una foto con él y sus ayudantes. Una experiencia que reúne a familias y amigos.

Malecón del Salado

El Malecón del Salado se convierte en diciembre en uno de los puntos más mágicos de Guayaquil gracias a su árbol navideño iluminado, que se alza como protagonista del paseo junto a miles de luces LED y adornos festivos que decoran el entorno. La ribera del estero se llena de color y reflejos nocturnos, creando un ambiente perfecto para caminar en familia, disfrutar de la gastronomía local y capturar fotografías que parecen sacadas de una postal navideña.

Cuenca

Hostería Dos Chorreras

La Hostería Dos Chorreras se convierte en diciembre en un verdadero escenario festivo dentro del Parque Nacional El Cajas. Sus instalaciones se decoran con luces y adornos navideños que iluminan los espacios, creando rincones perfectos para fotografías y spots “instagrameables” entre lagunas y paisajes de páramo.

Además, su propuesta gastronómica se adapta a la temporada con un menú navideño que incluye delicias como el tradicional chocolate caliente acompañado de repostería artesanal. En el centro histórico de Cuenca, su cafetería patrimonial también se viste de Navidad, ofreciendo un ambiente cálido y acogedor.

Centro Histórico de Cuenca

El centro histórico de Cuenca, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, se transforma en diciembre en un escenario festivo que combina tradición y modernidad. Sus calles adoquinadas, iglesias coloniales y plazas emblemáticas se iluminan con miles de luces LED, guirnaldas y adornos navideños que resaltan la arquitectura patrimonial.

La Plaza de San Francisco y el Parque Calderón se convierten en puntos de encuentro con nacimientos vivientes, ferias artesanales, mientras balcones y casonas antiguas se engalanan con decoraciones que evocan un ambiente de cuento. Cada rincón del casco antiguo ofrece un espectáculo visual y cultural que convierte a Cuenca en un set navideño digno de película.

Quito

El Panecillo

El Panecillo, uno de los miradores más emblemáticos de Quito, se convierte cada diciembre en el epicentro de las celebraciones navideñas gracias a su tradicional pesebre gigante, considerado una de las principales atracciones de la ciudad. La instalación, que se extiende a lo largo de la ladera y es visible desde distintos puntos de la capital, recrea con figuras monumentales la escena del nacimiento de Jesús, con San José, la Virgen María, el Niño, el asno, el buey y la cuna como protagonistas.

Parque Central de Cumbayá

La magia de la Navidad ya se siente en el Parque Central de Cumbayá, donde niñas y niños han llenado el espacio de música, alegría y unión con sus voces y mensajes navideños durante los coros del 8 y 9 de diciembre, que hicieron vibrar a toda la comunidad con espíritu festivo. Y esto apenas comienza: el próximo 15 de diciembre, desde las 18:00, el parque volverá a ser escenario de villancicos y encuentros familiares, con entrada libre, convirtiéndose en un punto de reunión que refleja la esencia cálida y comunitaria de la temporada.

Loja

Plaza Central

La ciudad de Loja se prepara para vivir una noche mágica con el concierto “Sinfonías Navideñas”, un espectáculo que reunirá a destacados artistas y agrupaciones en la Plaza Central el viernes 19 de diciembre de 2025, a las 17:00. Bajo la dirección de la Maestra Sonia Espinoza y con la participación del Coro Polifónico Municipal, la Orquesta Sinfónica Municipal de Loja, YUPAYCHAY, SUYAY, coros estudiantiles y comunitarios. El corazón de la urbe se engalanará no solo con la música, sino también con la plaza adornada de luces festivas, que convertirán el espacio en un escenario lleno de color, brillo y espíritu navideño.

Manta

Mega Parque Agustín Intriago

El Mega Parque Agustín Intriago en Manta se ha transformado en un verdadero escenario navideño, iluminado con miles de luces que llenan de color y alegría cada rincón a partir del 13 de diciembre. Los visitantes podrán recorrer sus senderos y disfrutar de diversos spots diseñados para tomarse fotos, ideales para capturar recuerdos familiares y compartir la magia de la temporada. El protagonista indiscutible es el imponente árbol de Navidad, que se alzará en el centro del parque como símbolo de unión y esperanza, convirtiendo este espacio en uno de los lugares más atractivos y festivos de la ciudad durante diciembre.

