El Cuerpo de Bomberos de Quito acudió con 11 de sus efectivos a Nayón, la tarde del 31 de diciembre del 2025.
En Calderón y en Nayón hubo incendios el último día del 2025

249 bomberos de Quito estarán pendientes de las emergencias, durante el feriado que va hasta el 4 de enero del 2026

  • Mariela Rosero Ch.

La tarde del 31 de diciembre del 2025, el Cuerpo de Bomberos de Quito atendió dos emergencias en Calderón y en Nayón. En ninguno de los dos casos hubo personas heridas, sin embargo sí necesitaron atención médica, según reportes oficiales.

De acuerdo con la información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos, en Calderón se produjo un incendio estructural. Se evacuó a dos ciudadanos que requirieron atención prehospitalaria. Con 12 de sus efectivos, que se movilizaron en cuatro vehículos, se controló el fuego y se ventiló la vivienda, para que quede en condiciones seguras.

Las causas del incendio las determinará la Unidad de Investigaciones del Cuerpo de Bomberos, que como es usual, acudió al sitio para posteriormente determinar qué ocurrió.

Por otra parte, en Nayón, también se detectó un incendio de carácter estructural. También se procedió a controlar el fuego y ventilar la vivienda de dos plantas. Acudieron 11 efectivos en seis vehículos.

El trabajo de los bomberos en el feriado

Durante el feriado de Año Nuevo 2026, del 31 de diciembre al 4 de enero, el Cuerpo de Bomberos de Quito contará con un helicóptero, 26 estaciones operativas, 160 vehículos y 249 efectivos.

¿Qué hacer si se produce una emergencia relacionada con incendios en la capital?

Se debe llamar al ECU-911. Los bomberos del Distrito estarán pendientes para atender emergencias. Además se encontrarán en las terminales de Carcelén y Quitumbe, parques, Metro de Quito, Teleférico, balnearios y lugares turísticos.

